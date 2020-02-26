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【盈喜盈警】一文看清企業表現預告 中生聯合虧損擴大9000萬元

金融經濟 20:10 2020/02/26

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港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。

港股進入業績期，多間公司相繼發布盈喜、盈警。本報將綜合今日（周三）上市公司公布盈盈警的消息：

盈喜：

悅達國際(00629)發盈喜並扭虧轉盈。公司預料去年全年綜合溢利及全面收入不低於3000萬元人民幣。2018年同期，集團虧損及全面開支為4700萬元人民幣。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

盈警：

中生聯合(03332)預計，去年全年虧損擴大9000萬元至2億元人民幣。公司表示，因受國內行業監管政策影響，及公司銷售渠道調整，線下門店及電話呼叫中心銷售收入下降較多。此外，禾健營養食品於期內的業績表現未達預期。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

星星地產（01560）預計，公司去年全年淨利潤按年下跌9成。公司表示，淨利潤下跌主要因同期售出物業數目減少導致收益減少。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

大酒店（00045）連續兩年半發盈警，並預計截至2020年6月30日止6個月股東應佔盈利及基本盈利遠低於去年同期。公司指，主要是新冠狀病毒肺炎的爆發，導致多國發出旅遊警示及取消飛往中國內地、香港和其他地區的航班。當中以北京、上海和香港的三間半島酒店入住率受到顯著影響；惠顧餐飲的顧客亦減少。

加上，去年下半年2019發生嚴重的社會動盪和示威活動後，對公司大部分在港的業務產生造成相當大的影響。

相關文章：大酒店預告盈警　連續兩年發半年盈警

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

中智全球（06819）預期去年全年錄得淨虧損約530萬美元（約4134萬港元）主要因，公司首次公開發售的開支、額外開發開支。2018年同期的純利為300萬美元（約2340萬元）。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

川河集團(00281)預計去年全年股東應佔除稅後綜合溢利按年下跌約40%，主要是公司證券買賣及投資業務業績下跌及物業發展及投資業務業績下跌。

相關通告：公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

相關文章：港交所全年多賺1%創新高　符預期

信置上半財年基礎溢利升15%至27億元　料樓市保持穩健

香港股票 川河集團（00281） 大酒店（00045） 中智全球（06819） 香港
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