【香港酒店】大酒店連續兩年發半年盈警　有安排員工自願放無薪假（第二版）

▲ 大酒店指，新型冠狀病毒爆發，對北京、上海和香港的3間半島酒店所受的負面影響尤為顯著。

半島酒店母企大酒店 （00045） 發盈警，預期截至今年6月底止6個月，純利及其基本盈利（不包括未變現的物業估值變動的除稅後影響以及其他非營業項目的影響 ）將遠低於去年同期的數字，並預計今年首季會出現經營虧損。

大酒店回應本報查詢指，管理層正研究各種減省成本的措施，包括暫停招聘、減少員工非必要的商務出差和其他開支，現時沒有減薪及裁員計劃，但有安排讓員工自願放取無薪假期，詳情就則不便透露。

大酒店指盈利較預期低，主因新型冠狀病毒肺炎的爆發，導致多國發出旅遊警示及取消飛往中國內地、 香港和其他地區的航班，對集團於亞洲的旅遊相關業務造成負面影響，當中以北京、上海和香港的三間半島酒店所受的影響尤為顯著。除了酒店入住率大幅下降，惠顧餐飲的顧客亦有減少，該3間酒店的購物商場也受到負面影響。

山頂纜車和凌霄閣銷情受港政局影響

值得留意的是，大酒店於去年6月亦曾發盈警，預期去年上半年的純利遠低於2018年的上半年。其後公布股東應佔盈利為2.54億元，按年大跌60%。

公司續指，山頂纜車和凌霄閣摩天台門票的銷情以及山頂凌霄閣的租金收入亦受到影響，此外，去年下半年發生嚴重的社會動盪和示威活動之後，香港的政治局勢仍會波動不穩，對集團大部分香港業務產生相當大的影響。

公司表示，社會動盪是否在2020年持續仍有待觀察。管理層根據現有資料估計，雖然採取了各種措施並致力控制成本，但預期今年第一季度將仍會出現經營虧損。

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（第二版新增大酒店回應）

責任編輯：袁諾曦