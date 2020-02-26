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本港物理治療行業需求大　人手不足難發展

商業 17:22 2020/02/26

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現時註冊物理治療師只有約3,000名，業內人手供應出現長期不足，加上物理治療師行業近年出現退休潮，對物理治療師的需求更是有增無減。

本港人口老化問題持續惡化，對醫療方面的需求增加。由於老年人身體機能退化，不少人都患上慢性疾病和退化症，這都不是傳統藥物或手術可以根治，一般都需要透過物理治療師的協助。

現時註冊物理治療師只有約3,000名，據政府發表的《醫護人力規劃和專業發展策略檢討報告》，研究顯示至2030年，本港將欠缺933名物理治療師。可見業內人手供應出現長期不足的問題，加上物理治療師行業近年出現退休潮，對物理治療師的需求更是有增無減。

踏入數碼化時代，面對現時效率不足的醫療服務，轉型數碼似是勢在必行。隨着與日俱增的醫療需求及日新月異的科技發展，各種醫療保健相關的新物料相繼面世，檢測裝置、輔助治療工具和手術設備推陳出新，為病患者及復康者帶來新希望。

推行醫療科技　港需要時間適應

Okay Healthcare創辦人余穎章（Ada）指出，Okay Healthcare現時採用流動資訊科技應用，透過一站式服務平台，方便病患者進行預約、登記、付費、查看個人病歷紀錄、與醫護人員溝通等。

物理治療師創一站式醫療護理服務平台

透過OKay Healthcare一站式醫療護理服務平台，病患者可在手機應用程式中進行預約、登記、付費、查看個人病歷紀錄、與醫護人員溝通等。（App Store截圖）

不過，Ada坦言，傳統行業轉型數碼需要時間適應。由於一般醫護人員已習慣過往的工作流程，要他們利用實時數據資料支援病人診治流程，同時與病人有更密切的交流並非易事；填寫電子病歷紀錄也有如增添他們的工作負擔。而外國的醫護人員反而更願意配合，故在港推行仍有一定的難度。

Okay Healthcare創辦人余穎章（Ada）指，一般醫護人員已習慣過往的工作流程，要他們利用實時數據資料支援病人診治流程，同時與病人有更密切的交流並非易事（梁偉榮攝）

推廣預防醫學 監控自身健康

物理治療是復康治療專業，服務層面廣泛。而物理治療師的工作主要是協助病患恢復運動功能，隨着年紀的增長，老年人的肌肉退化、關節緊繃，容易失平衡跌倒。物理治療師就會建議一些運動，預防其身體機能下降，減低對生活的影響。

Ada認為，政府應更注重預防醫學的推廣，透過預防疾病代替日後的治療。隨着慢性疾病漸趨流行，Ada鼓勵中年人應開始留意自己的健康狀況，在協助解決家中老年人需求的同時，深入了解預防疾病的重要性。

俗語有云：「預防勝於治療。」「預防醫療科技」指我們可以利用科技，如穿戴式監測裝置，來監測身體各項指標（血壓、心跳等）。透過類似的裝置，人們就能成為自身健康監控員，隨時了解自身的健康狀況，從而進行正確的生活方式管理，包括運動、飲食、睡眠、壓力管理，才能享有更佳的生活質素。

本地Biotech藥企Aptorum　智能系統研新藥用途

記者：施雯雯

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