  • 23°C
香港時間 : 2020228日 (五) 14:01
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

美國債息屢創新低 或比美股暴瀉陷調整區更可怕

環球經濟金融 13:30 2020/02/28

分享：

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴大，美股連續4日暴瀉，周四道指更暴瀉逾1190點，陷入技術性調整。惟比起美股重挫，美國長債債息屢創新低，其實更值得關注，市場甚至開始討論，美國會否像歐洲多國及日本一樣步入負利率年代。

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查

新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人

避險情緒高漲，資金爭相湧入黃金、債券等低風險資產，10年期債息周四再創新低，改寫歷史低位至1.2408厘。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森（James Paulsen）直言，長債債息創新低，將引發不少棘手和困難的問題，這些都關於美國會否出現負利率。

與央行將基準利率減至負數不同，債息跌至負利率，發生在債價比票面價格高，令持有期限債劵的投資者在到期時，所獲得的本金低於債券本金。

【美國疫情】三藩市頒緊急狀態 料市內出現新冠肺炎

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告

雖然聯儲局官員一直認為，美國債息低於零、出現負利率的機會極低，但在投資者繼續購買債券，通脹預期又持續降低的情況下，不可否認美國出現負利率的可能性正在增加。

保爾森亦認為，美國長債息創新低，可能不是市場預期美國經濟增長下滑，而是相信通脹水平會持續下降。

【南韓疫情】駐韓美軍首宗確診 曾到訪大邱軍營

【南韓疫情】文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮

美國長債債息創新低，亦為股票市場的投資者帶來棘手的問題。通常在股價上揚時，債價會跌（即債息升），因為投資者需要更多的避險固定收益溢價。

不過，摩根士丹利資產管理投資組合策略主管莎麗特（Lisa Shalett）表示，最近債價與股票之間的關聯性達至4年高。

莎麗特指，隨著債息下跌，股票投資者把更多的注意力，放在低利率如何推高估值上，這想法是有風險的。她認為現時股票價格很脆弱，倘債息突然回升，債券的分散投資功能可能會失效。

說實在，負利率債券在歐洲大部分地區和日本都很普遍，甚至已經成為常態，目前涉及約11萬億美元的全球主權債務。最佳例子是投資者眼中，較美國違約風險更低的德國，周一整個債息曲線都處於負利率區間。

負利率的後遺症有多高？國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）早前報告稱，負利率愈來愈普遍，情況已達到隱約令人不安的程度。

【環球放水】丹麥負利率供樓 真係咁着數？

【環球放水】特朗普轟不減息至負利率是笨蛋 5大央行例子卻反映刺激有限

相關文章

【日本疫情】終於全國停課 官員議員竟然炮轟
今日
【日本疫情】終於全國停課 官員議員竟然炮轟
【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗
2020/02/27
【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
2020/02/27
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
2020/02/27
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
2020/02/27
德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
疫情 美股 股票 債券 美國 國債 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

夏威夷無疫情也瘋搶物資 爆買廁紙、口罩、糧食

下一篇文章

德國「瘟疫開始」後確診幾翻倍 一天急增22人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
英國疫情料最壞死50萬人 80%英國人染病
【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗
【南韓疫情】新天地教會首輪檢測82%教徒確診 逾7千人尚未驗
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
【日本疫情分佈圖】確診再大增 北海道突破50宗2死
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人