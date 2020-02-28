美國債息屢創新低 或比美股暴瀉陷調整區更可怕

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴大，美股連續4日暴瀉，周四道指更暴瀉逾1190點，陷入技術性調整。惟比起美股重挫，美國長債債息屢創新低，其實更值得關注，市場甚至開始討論，美國會否像歐洲多國及日本一樣步入負利率年代。

德國宣佈瘟疫開始 社區爆發傳染鏈無法再查

新冠肺炎「當成流感就好」特朗普：美國流感年死6.9萬人

避險情緒高漲，資金爭相湧入黃金、債券等低風險資產，10年期債息周四再創新低，改寫歷史低位至1.2408厘。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森（James Paulsen）直言，長債債息創新低，將引發不少棘手和困難的問題，這些都關於美國會否出現負利率。

與央行將基準利率減至負數不同，債息跌至負利率，發生在債價比票面價格高，令持有期限債劵的投資者在到期時，所獲得的本金低於債券本金。

【美國疫情】三藩市頒緊急狀態 料市內出現新冠肺炎

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告

雖然聯儲局官員一直認為，美國債息低於零、出現負利率的機會極低，但在投資者繼續購買債券，通脹預期又持續降低的情況下，不可否認美國出現負利率的可能性正在增加。

保爾森亦認為，美國長債息創新低，可能不是市場預期美國經濟增長下滑，而是相信通脹水平會持續下降。

【南韓疫情】駐韓美軍首宗確診 曾到訪大邱軍營

【南韓疫情】文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮

美國長債債息創新低，亦為股票市場的投資者帶來棘手的問題。通常在股價上揚時，債價會跌（即債息升），因為投資者需要更多的避險固定收益溢價。

不過，摩根士丹利資產管理投資組合策略主管莎麗特（Lisa Shalett）表示，最近債價與股票之間的關聯性達至4年高。

莎麗特指，隨著債息下跌，股票投資者把更多的注意力，放在低利率如何推高估值上，這想法是有風險的。她認為現時股票價格很脆弱，倘債息突然回升，債券的分散投資功能可能會失效。

說實在，負利率債券在歐洲大部分地區和日本都很普遍，甚至已經成為常態，目前涉及約11萬億美元的全球主權債務。最佳例子是投資者眼中，較美國違約風險更低的德國，周一整個債息曲線都處於負利率區間。

負利率的後遺症有多高？國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）早前報告稱，負利率愈來愈普遍，情況已達到隱約令人不安的程度。

【環球放水】丹麥負利率供樓 真係咁着數？

【環球放水】特朗普轟不減息至負利率是笨蛋 5大央行例子卻反映刺激有限