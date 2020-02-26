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美國債息創新低 比美股暴瀉更可怕

環球經濟金融 17:10 2020/02/26

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情擴大，美股連續兩日暴瀉，道指累計急跌逾1900點，以點數計，為史上最大的兩日跌幅。惟比起美股重挫，美國長債債息創新低，其實更值得關注，市場甚至開始討論，美國會否像歐洲多國及日本一樣步入負利率年代。

避險情緒高漲，資金爭相湧入黃金、債券等低風險資產，周一刺激美國30年期債息創歷史新低1.815厘後，10年期債息周二也步其後塵，改寫歷史新低至1.309厘。

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Leuthold Group首席投資策略師保爾森（James Paulsen）直言，長債債息創新低，將引發不少棘手和困難的問題，這些都關於美國會否出現負利率。

與央行將基準利率減至負數不同，債息跌至負利率，發生在債價比票面價格高，令持有期限債劵的投資者在到期時，所獲得的本金低於債券本金。

雖然聯儲局官員一直認為，美國債息低於零、出現負利率的機會極低，但在投資者繼續購買債券，通脹預期又持續降低的情況下，不可否認美國出現負利率的可能性正在增加。

保爾森亦認為，美國長債息創新低，可能不是市場預期美國經濟增長下滑，而是相信通脹水平會持續下降。

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美國長債債息創新低，亦為股票市場的投資者帶來棘手的問題。通常在股價上揚時，債價會跌（即債息升），因為投資者需要更多的避險固定收益溢價。

不過，摩根士丹利資產管理投資組合策略主管莎麗特（Lisa Shalett）表示，最近債價與股票之間的關聯性達至4年高。

莎麗特指，隨著債息下跌，股票投資者把更多的注意力，放在低利率如何推高估值上，這想法是有風險的。她認為現時股票價格很脆弱，倘債息突然回升，債券的分散投資功能可能會失效。

說實在，負利率債券在歐洲大部分地區和日本都很普遍，甚至已經成為常態，目前涉及約11萬億美元的全球主權債務。最佳例子是投資者眼中，較美國違約風險更低的德國，周一整個債息曲線都處於負利率區間。

負利率的後遺症有多高？國際清算銀行（Bank for International Settlements，BIS）早前報告稱，負利率愈來愈普遍，情況已達到隱約令人不安的程度。

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