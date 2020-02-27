【新股IPO】興業物聯次日孖展超額近522倍 到底仲應唔應該入手？
疫情影響下，近日新股數目及認購反應較淡靜，不過，物管股興業物聯 （新上市編號：09916） 則突圍而出，次日超購521.8倍，孖展認購逾104億元。公開招股將於本周五截止，到底投資者是否應該入手？
長短綫均現催化劑
由於內地物管業仍在起步階段，相信未來2至3年會持續高增長，「量價齊升」。多隻物管股相繼發盈喜，包括碧桂園服務 （06098） 、雅生活 （03319） 、藍光嘉寶服務 （02606） 、時代鄰里 （09928） 、新城悅服務 （01755） ，奧園健康 （03662） 亦預期去年淨利潤按年升不少於80%。
同時，年初至今，永升 （01995） 累近50%，雅生活及新城悅服務均升逾30%，碧桂園服務升逾15%。至於去年上市的物管股，奧園健康年初至今累升1.3倍，保利物業亦升約37%。板塊續獲資金追捧，可見市場看好其長遠增長前景。
短綫方面，疫情對物管行業的衝擊相對有限，不單止物業管理費的收入穩定，地方政府亦因應疫情為物業公司進行補貼，故有助短期板塊的走勢。
去年物管新股首掛表現造好
去年新上市的物管股大致表現良好（見下表），除時代鄰里外，其他新股當時上市首日均錄得升幅。
|2019年共有9隻物管股上市
|股份
|上市日期
|首日表現
|公開發售超購倍數
|濱江服務 （03316）
|2019/3/15
|+5.2%
|6.14倍
|奧園健康 （03662）
|2019/3/18
|+21.6%
|5.24倍
|和泓服務 （06093）
|2019/7/12
|+34.4%
|4.31倍
|鑫苑服務 （01895）
|2019/10/11
|+41.8%
|5.01倍
|藍光嘉寶服務 （02606）
|2019/10/18
|+15%
|51.89倍
|銀城生活服務 （01922）
|2019/11/6
|+15.6%
|381.88倍
|保利物業 （06049）
|2019/12/19
|+29.2%
|221.68倍
|時代鄰里 （09928）
|2019/12/19
|-5.2%
|9.61倍
|寶龍商業 （09909）
|2019/12/30
|+5.9%
|52.24倍
根據招股文件，興業物聯主要聚焦於河南地區的非住宅項目，截至去年9月底止9個月，收益為1.32億元人民幣，按年升42%，單看物業管理及增值服務分部，增值服務僅佔收益5% ，逾8成收入來自物業管理服務。
興業物聯的市值料約8億元左右，從收入來看，其規模相較其他龍頭細多，增值服務業佔比亦大有提升空間。不過，毛利率方面，則較同行平均30%高，達40%以上。
從興業物聯的孖展超購表現來看，興業物聯認購反應熱烈，加上作為今年第一隻物管新股，估計首日表現將會延續去年的氣勢。
有分析指，由於市場將繼續炒預期，相信板塊將愈升愈有，建議投資者可趁股票當日回調時入手。
興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，並將於本周五（28日）中午截止公開招股，計劃3月9日掛牌。
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責任編輯：袁諾曦