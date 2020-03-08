【新股IPO】抽唔到興業物聯　到底仲應唔應該入手？

疫情影響下，近日新股數目及認購反應較淡靜，不過，物管股興業物聯 （新上市編號：09916） 突圍而出，到底抽唔中的投資者是否應該入手？

長短綫均現催化劑

由於內地物管業仍在起步階段，相信未來2至3年會持續高增長，「量價齊升」。多隻物管股相繼發盈喜，包括碧桂園服務 （06098） 、雅生活 （03319） 、藍光嘉寶服務 （02606） 、時代鄰里 （09928） 、新城悅服務 （01755） ，奧園健康 （03662） 亦預期去年淨利潤按年升不少於80%。

同時，年初至今，永升 （01995） 累近50%，雅生活及新城悅服務均升逾30%，碧桂園服務升逾15%。至於去年上市的物管股，奧園健康年初至今累升1.3倍，保利物業亦升約37%。板塊續獲資金追捧，可見市場看好其長遠增長前景。

短綫方面，疫情對物管行業的衝擊相對有限，不單止物業管理費的收入穩定，地方政府亦因應疫情為物業公司進行補貼，故有助短期板塊的走勢。

去年物管新股首掛表現造好

去年新上市的物管股大致表現良好（見下表），除時代鄰里外，其他新股當時上市首日均錄得升幅。

2019年共有9隻物管股上市 股份 上市日期 首日表現 公開發售超購倍數 濱江服務 （03316） 2019/3/15 +5.2% 6.14倍 奧園健康 （03662） 2019/3/18 +21.6% 5.24倍 和泓服務 （06093） 2019/7/12 +34.4% 4.31倍 鑫苑服務 （01895） 2019/10/11 +41.8% 5.01倍 藍光嘉寶服務 （02606） 2019/10/18 +15% 51.89倍 銀城生活服務 （01922） 2019/11/6 +15.6% 381.88倍 保利物業 （06049） 2019/12/19 +29.2% 221.68倍 時代鄰里 （09928） 2019/12/19 -5.2% 9.61倍 寶龍商業 （09909） 2019/12/30 +5.9% 52.24倍

根據招股文件，興業物聯主要聚焦於河南地區的非住宅項目，截至去年9月底止9個月，收益為1.32億元人民幣，按年升42%，單看物業管理及增值服務分部，增值服務僅佔收益5% ，逾8成收入來自物業管理服務。

興業物聯的市值料約8億元左右，從收入來看，其規模相較其他龍頭細多，增值服務業佔比亦大有提升空間。不過，毛利率方面，則較同行平均30%高，達40%以上。

從興業物聯的孖展超購表現來看，興業物聯認購反應熱烈，加上作為今年第一隻物管新股，估計首日表現將會延續去年的氣勢。

有分析指，由於市場將繼續炒預期，相信板塊將愈升愈有，建議投資者可趁股票當日回調時入手。

興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，計劃3月9日掛牌。

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責任編輯：袁諾曦