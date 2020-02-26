物理治療師創一站式醫療護理服務平台

▲ 針對本港日益嚴重的人口老化問題，Okay Healthcare創辦人余穎章（Ada）察覺到社會對護理服務熱切的需求，決心推出應用程式預約上門護理服務。（梁偉榮攝）

香港人口老化問題持續，本港對物理治療服務的需求日漸殷切。不少長者及患有長期病患人士都可能要面對預約看診困難的問題。

從事物理治療工作逾25年的本地註冊物理治療師余穎章（Ada），毅然創立一站式醫療護理服務平台Okay Healthcare，為有需要的家庭，提供日常陪診服務，以至專業的上門護理服務。

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現代都市人的生活節奏緊張、工作繁忙疲憊，倘若家人出現突發事情或意外，正值上班時間的港人根本無暇照顧，甚至是未必能夠趕到醫院處理家人的事務。

創辦人理大畢業 開治療中心

針對本港日益嚴重的人口老化問題，Ada察覺到社會對護理服務熱切的需求。於是，她決心推出應用程式預約上門護理服務，其應用程式可因應用戶的情況和需要，度身打造相應的服務，並配對合適的專業護理人員或治療師，為病患者及其家人分擔壓力和工作。

Ada於香港理工大學就讀物理治療學系，畢業後自行開設一間私家物理治療中心。回想創業當年，由策劃到成立過程，曾遭遇過不少困難和挫折。其團隊由數人起步，至今已發展至超過40人，包括物理治療師、職業治療師、保健員及護理員，他們均擁有本地認可的專業資格、證書及經驗。

▲ 從事本地註冊物理治療師逾25年的Ada，畢業後就自行開設一間私家物理治療中心。（梁偉榮攝）

她坦言，在創業初期，治療中心只有十多位用戶，直到今天已有逾千用戶。能夠擁有今天的成績，全賴身邊的一班好同事支持和鼓勵，更給予不少可行及實用的建議給她。她表示，現時普遍顧客滿意度達9成，期望明年中前，用戶可超越1萬大關。為迎合市場需要，Ada於3年前決心將傳統的護理行業添加科技元素，推出Okay Healthcare應用程式預約上門護理服務。

有別於坊間的上門護理服務，Okay Healthcare講求配對的效率。服務平台主要由1,000名註冊治療師、護士及復康保健人員組成，全部以自由工作者（Freelancer）的形式工作，需要定期於手機應用程式上提供更期以作配對。

一般的物理治療服務機構都要託專人為用戶尋找合適的醫護人員，過程需時，為病患者家人造成無形的壓力和生活負擔。為了簡化整個預約過程，Okay Healthcare透過發展手機應用程式，令顧客可即時知道預約服務的時間，方便用戶安排日程。此外，由預約至付費的整個流程，都可在應用程式中完成，節省用戶時間。

擬夥大學 積極研技術育人才

Ada透露，創立平台時投入約7位數字的資金，並申請到數碼港以及創新科技署的資助基金而成；雖然現時已達到收支平衡，但作為初創公司，她認為目前必須在控制成本和維持服務質素兩者之間取得平衡。該公司現正計劃與2至3間本地大學合作一系列有關物理治療及護理的計劃（持續進修課程）、人才培訓及醫療科技研發；她計劃與研究人員研究醫療科技產品，以改善現時醫療人手不足的問題；另一方面，Ada亦計劃以物理治療師的身份，在持續進修課程中教導專業技術，以及分享過往病者的實例去培訓更多護理人才。

記者：施雯雯