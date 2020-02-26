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【財政預算案2020】物流業批資助額「杯水車薪 」　盼有緊急援助補貼

商業 17:20 2020/02/26

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香港貨運物流業協會主席胡百浠強調業界最希望可獲得緊急援助措施。（資料圖片）

根據最新一份財政預算案，政府將會撥款3.45億元，在今年內推出一項先導計劃支援物流業。每個合資格的物流服務供應商，可獲資助推行最多4個，合共100萬元的項目。業界認為措施只屬杯水車薪，未能解燃眉之急。

【財政預算案2020】3.45億支援香港物流業　重點提升倉儲及包裝管理

香港貨運物流業協會主席胡百浠透露，早於施政報告前，政府已向業界諮詢有關措施。不過，直至今日的財政預算案，才正式提出有關支援。他認為，資助金額不足夠，只屬杯水車薪；業界現時只能見步行步。

據現時的初步計劃，物流企業必須在倉儲、包裝管理等方面應用科技，才可獲得有關資助 。不過，胡稱目前僅有1成企業有意轉型，其餘的仍維持傳統運作，「業界比較矛盾，因為轉型涉及機器應用等，往往意味著裁員、減人手」。換言之，業界大部分企業未能受惠。

【財政預算案2020】本地廁紙廠商怨政府「大細超」　中小企融資擔保難申請

【財政預算案2020】中小企融資十成擔保　營業額跌3成可申請
另一方面，胡百浠亦強調業界最希望可獲得緊急援助措施 ，以解目前疫情下的燃眉之急。而目前撥款3.45億的規模不夠，他估算至少需撥款80億左右，才可支援整個物流業界。

記者：葉泳珊

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