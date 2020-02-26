【財政預算案2020】物流業批資助額「杯水車薪 」　盼有緊急援助補貼

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本港物理治療行業需求大 人手不足難發展
根據最新一份財政預算案，政府將會撥款3.45億元，在今年內推出一項先導計劃支援物流業。每個合資格的物流服務供應商，可獲資助推行最多4個，合共100萬元的項目。業界認為措施只屬杯水車薪，未能解燃眉之急。
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香港貨運物流業協會主席胡百浠透露，早於施政報告前，政府已向業界諮詢有關措施。不過，直至今日的財政預算案，才正式提出有關支援。他認為，資助金額不足夠，只屬杯水車薪；業界現時只能見步行步。
據現時的初步計劃，物流企業必須在倉儲、包裝管理等方面應用科技，才可獲得有關資助 。不過，胡稱目前僅有1成企業有意轉型，其餘的仍維持傳統運作，「業界比較矛盾，因為轉型涉及機器應用等，往往意味著裁員、減人手」。換言之，業界大部分企業未能受惠。
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另一方面，胡百浠亦強調業界最希望可獲得緊急援助措施 ，以解目前疫情下的燃眉之急。而目前撥款3.45億的規模不夠，他估算至少需撥款80億左右，才可支援整個物流業界。
記者：葉泳珊