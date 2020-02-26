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信置上半財年基礎溢利升15%至27億元　料樓市保持穩健

金融經濟 17:05 2020/02/26

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信和置業主席黃志祥表示，低息環境下，預計香港住宅物業巿場基本因素保持穩健。（資料圖片）

信和置業 （00083） 公布，截至去年底止6個月（中期年度），基礎溢利27.23億元，按年增長14.9%，每股基礎盈利0.39元。中期息維持14仙，可選擇以股代息。集團認為，低息環境下，預計香港住宅物業巿場基本因素保持穩健。 

期內銷售總收入減少12.1%至18.86萬元，主要來自出售位於九龍東偉業街38號的富臨中心之商業項目（售出51%）、西貢的逸瓏海滙（售出98%）、白石角的天賦海灣（全部售出）及西貢的逸瓏園（售出94%）之住宅單位，以及出售位於屯門的海典軒、元朗的帝庭居及葵涌的月海灣之車位。

總租金收益升0.5%

物業租賃方面，總租金收益（連同所佔聯營公司及合營企業）升0.5%至21.07億元，淨租金收益下降0.1%至18.287億元。

信置指，除經常性業務外，較早前發售住宅項目（位於觀塘的凱滙、白石角的逸瓏灣8及長沙灣的1號九龍道），使集團於去年底擁有淨現金373億元，為集團將來可把握良機購入具良好發展價值的土地提供資金。

預期今年5住宅項目取得預售樓花同意書

中期年度以後，集團於2月以招標形式發售位於西貢的133 Portofino部分單位，項目提供33個單位。

集團預期於2020年取得另外5個住宅項目之預售樓花同意書，它們為位於嘉道理道24A號的St. George’s Mansions、馬鞍山的沙田巿地段第611號、中區的內地段第9064號（A地盤）、旺角的九龍內地段第11254號及長沙灣的新九龍內地段第6549號。推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況。 

香港股票 業績公布 信和置業（00083） 預售樓花同意書 信和
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