美國民主黨總統初選辯論 桑德斯成箭靶 彭博被翻舊帳

美國民主黨舉行第10場總統初選辯論，初選形勢大好的參議員桑德斯成箭靶，紐約前市長彭博也成為眾人狙擊目標。桑德斯被質疑，經濟政策過於進取，開支太大，難以落實「全民醫保」；彭博被翻舊帳，對手重提他曾叫員工墮胎的報道，彭博極力否認指控，但承認言論不當。

美國民主黨總統初選辯論周二（25日）於南卡羅來納州（South Carolina）舉行，為周六（29日）該州初選及「超級星期二」前最後一場辯論。

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與桑德斯（Bernie Sanders）同屬進步派的參議員沃倫（Elizabeth Warren）政綱也包括落實「全民醫保」。她批評桑德斯空口說白話，強調自己「掏銀包」且「辛勤工作」實踐理念，與桑德斯不同。

桑德斯整夜大部分時間都用以反駁對手的指控。他重申，有能力承擔「全民醫保」等計劃的開支，提出的議題亦獲美國人支持；而且自己在民調中領先，在大部分全國民調中也領先總統特朗普（Donald Trump）。

▲ 桑德斯（右）整夜大部分時間都用以反駁對手的指控。

第二次亮相民主黨初選辯論的彭博（Michael Bloomberg），同樣成為對手的攻擊對象，再次被批曾發表性別歧視言論。

沃倫提到彭博曾涉出言侮辱女下屬，要求女下屬墮胎。沃倫指，有報道稱，彭博曾向懷孕員工說「殺死它」；直言彭博無法取得民主黨核心黨員的信任。彭博否認指控，但承認自己有時或發表了不當言論。

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路透與民調機構Ipsos公布全國民調，結果顯示，桑德斯大幅領先其他參選人。他在非裔美國人中的支持度超越了前副總統拜登（Joe Biden），高達26%，較早前高7個百分點；該選民群此前一直傾向支持拜登。

民調在2月19日至25日進行，在民主黨黨員及無黨派選民中，26%人支持桑德斯、15%支持彭博、15%支持拜登；彭博上周首次以參選人身分出席首場辯論，支持度較早前下跌2個百分點。

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記者：鄧燕君