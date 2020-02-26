加航來往香港多倫多航班 停飛延至4月30日

內地新型冠狀病毒引發的新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情，在世界多國蔓延，加拿大航空（Air Canada）宣布，將多倫多至香港直航服務的停飛時間，延長至4月30日，與此同時，將加拿大來往北京和上海的航班停飛時間，延長至4月10日。

▲ 加拿大航空宣布，將多倫多至香港直航服務的停飛時間，延長至4月30日

加拿大航空周二（25日）表示，由於市場需要減少，每日由多倫多來往香港的航班，將會延長停飛至4月30日。受影響的旅客，將會轉乘來往溫哥華和香港的航班將。至於加拿大往返台北的航班就維持不變。

加拿大航空亦將往來加拿大至北京及上海的航班暫停服務時間，延長至4月10日。加航表示，由於政府不鼓勵非必要的到中國旅遊，故決定延長到中國內地及香港的航班暫停服務時間。

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加拿大航空公司上周表示，由於新冠病毒爆發和波音737 Max機隊的持續停飛影響，第一季度的表現將會受到打擊。

加拿大護士工會聯盟早前警告，加拿大公共衛生機構保護前線醫護人員，免受新型冠狀病毒等疾病爆發的指引遠遠不足，可能會使前線醫護人員和患者面臨風險。加拿大公共衛生局表示，針對醫護人員的建議，會審視防範新冠肺炎的標準。

加拿大各省可以製定自己的標準和協議，保護醫護人員免受病毒感染。安大略省已經呼籲醫護人員在處理潛在新冠肺炎病例時要戴高級別的N95口罩，而不是像聯邦政府所建議的普通口罩。

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責任編輯：曾子龍