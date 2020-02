▲ 【財政預算案2020】派錢1萬 外媒稱港府變輸家

新型冠狀病毒肺炎疫情下,香港財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案,宣布政府向18歲或以上的永久性居民派1萬元現金。外國媒體報道香港政府派1萬元的紓困措施,更指派錢可令大量香港市民得益,政府卻淪為輸家。

彭博社以「香港預算案派錢的贏家及輸家」為題。彭博社認為新一份財政預算案的派錢措施,可令本港家庭、學生、投資者、中小企等受惠。

然而,港府來年的財政赤字將達到1391億港元,成為輸家。

英國廣播公司(BBC)以「港府向市民派萬元現金為禮物」為題。

內文稱,香港現時除了面臨新冠肺炎疫情,經濟還受到連月反政府示威,以及中美貿易戰衝擊,這些都成為港府派錢決定因素,為市民減輕經濟負擔。

路透社(Reuters)以「病毒及抗爭令香港赤字破紀錄」為題。

內文引述瑞聯銀行(Union Bancaire Privée)駐香港亞洲首席投資策略師陳祖傑指,香港一直未雨綢繆,目前因疫情等因素正面臨雨天,再加上政治理由,因此向市民派錢紓困。

(Hong Kong has been saving for a rainy day. This is it, this is the rainy day.)