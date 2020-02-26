  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:38
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【財政預算案2020】派錢1萬 外媒稱港府變輸家

環球經濟金融 17:14 2020/02/26

分享：

【財政預算案2020】派錢1萬 外媒稱港府變輸家

新型冠狀病毒肺炎疫情下，香港財政司司長陳茂波宣讀新一份財政預算案，宣布政府向18歲或以上的永久性居民派1萬元現金。外國媒體報道香港政府派1萬元的紓困措施，更指派錢可令大量香港市民得益，政府卻淪為輸家。

彭博社以「香港預算案派錢的贏家及輸家」為題。彭博社認為新一份財政預算案的派錢措施，可令本港家庭、學生、投資者、中小企等受惠。

然而，港府來年的財政赤字將達到1391億港元，成為輸家。

英國廣播公司（BBC）以「港府向市民派萬元現金為禮物」為題。

內文稱，香港現時除了面臨新冠肺炎疫情，經濟還受到連月反政府示威，以及中美貿易戰衝擊，這些都成為港府派錢決定因素，為市民減輕經濟負擔。

路透社（Reuters）以「病毒及抗爭令香港赤字破紀錄」為題。

內文引述瑞聯銀行（Union Bancaire Privée）駐香港亞洲首席投資策略師陳祖傑指，香港一直未雨綢繆，目前因疫情等因素正面臨雨天，再加上政治理由，因此向市民派錢紓困。

（Hong Kong has been saving for a rainy day. This is it, this is the rainy day.）

疫情 傳染病 社會福利 英國廣播公司 路透社 財政預算案 財政司 陳茂波 港元 紓困措施
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增
【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增