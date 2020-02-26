【財政預算案2020】科技券上限提高至60萬元　零售商：並非最適切紓困措施

▲ 新一份《財政預算案》，在推動創科上提出優化「科技券」計劃，曾成功申請科技券的有機食品零售商綠盈坊（O'Farm）表示，目前受疫情影響，資助企業使用科技方案，並非最適切的紓困措施，未能解決燃眉之急。

財政司司長陳茂波今日公布新一份《財政預算案》，在推動創科上提出優化「科技券」計劃，鼓勵本地企業更多使用科技服務和方案，提高生產力或升級轉型。有過去成功申請科技券資助的創科中小企光傳感有限公司表示，將會再申請科技券助推出新系統技術；另一仍曾成功申請的有機食品零售商綠盈坊（O'Farm）則表示，目前受疫情影響，資助企業使用科技方案，並非最適切的紓困措施，未能解決燃眉之急。

新一份《財政預算案》增撥2,000萬給「科技券」計劃，政府資助的科技券上限由40萬元提高至60萬元，出資比例會由現時的三分二上調至四分三，可獲批項目上限則由4個增至6個。政府消息人士指，截至2020年1月，政府審批了2,113宗資助申請，批出1,914宗，涉及金額為2.88億元。2018年每月有60宗申請，2019年每月150宗，及至今年1月每月250宗，可見計劃有成效，故是次加碼。

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創科中小企光傳感有限公司行政總裁林兆明表示，公司專門研發、銷售及維護光傳感系統，及提供維持電力供應等解決方案，在2018年初成功申請科技券，用於提升生產力方案，該預算為30萬的項目最終得到19萬資助。該公司由原本需要花費人力資源向客戶收集數據，至今已改為遙距收集，大大提升收集數據效率。

企業 光傳感有限公司 綠盈坊（O'Farm） 應用科技 遙距收集數據方案 企業資源管理（ERP）系統 項目預算 30萬 30萬 申請科技券獲批 19萬 17萬

他指出，今次資助上限提升後，計劃再申請兩項包括：引入人工智能方案，取代現時為客戶監測系統時，由人手處理及分析數據；以及自動化數據收集流程的方案。預算總額分別為15萬及10萬元。

此外，有機食品零售商綠盈坊（O'Farm）聯合創辦人兼董事總經理邱奕豪表示，雖然過往成功申請科技卷，助採用企業資源管理（ERP）系統，改善物流及倉存系統，但是受目前疫情影響：「提高資助予企業使用科技方案並非最適切的紓困措施，也未能解決燃眉之急。」所以暫時不打算再申請科技券，另期望政府能直接撥款援助各中小企。

邱指出，因為申請科技券的細則規定，必須先獲得批准 ，方可開始推行項目，而等候時期往往為未知數，反而還有機會項目令延遲推行。以該公司為例，由2017年初申請僅一個項目，待2018年方能批得資助。

科技券申請方法及流程：

＞於網站https://www.itf.gov.hk/l-tc/TVP.asp查看詳細

＞科技券計劃管理系統登記

＞登入後填寫所需資料

＞報價，價低者得

＞附報價文件待審批

＞獲得批准開始項目

＞完成後提交報告

＞待1至3個月資助到賬

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記者：張寶燕、朱悅瀅