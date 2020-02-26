【財政預算案2020】中小企融資擔保計劃懶人包

申請手續 企業應向參與計劃的貸款機構申請貸款。參與計劃的貸款機構會審閱其貸款申請並向按證保險公司提交擔保申請表及相關證明文。

申請資格 企業須在香港有業務運作註冊，並且在申請擔保當日計，已營運最少一年，具備良好的還款記錄。

貸款種類及用途 合資格企業可同時借取有期貸款及循環信貸，兩種貸款的比例不設限制。

貸款必須用作提供營運資金予企業的業務運作、購置與企業業務有關的設備或資產 (如工業或商業樓宇、機器及設備)，或向在本計劃下獲得擔保的貸款進行再融資。

最高貸款額 (九成) 每家合資格企業及其關連公司同一時間根據本計劃獲得擔保的最高貸款額為1,200萬港元，

最長貸款擔保期(九成) 5年