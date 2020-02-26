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【財政預算案2020】中小企融資擔保計劃懶人包

商業 16:27 2020/02/26

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財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案， 「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作100%擔保的特惠低息貸款，貸款上限200萬元，最長3年還款期，申請期6個月，首6個月還息不還本。

【財政預算案2020】中小企融資十成擔保　營業額跌3成可申請

【財政預算案2020】十成擔保貸款可「救命」？業界：刺激消費更實際

不過，計劃必須通過財委會批款，再需約一個月準備，才開始供企業申請。企業現時亦可先申請中小企融資擔保計劃下的「九成信貸擔保產品」及「八成信貸擔保產品」。

申請手續 企業應向參與計劃的貸款機構申請貸款。參與計劃的貸款機構會審閱其貸款申請並向按證保險公司提交擔保申請表及相關證明文。
申請資格    企業須在香港有業務運作註冊，並且在申請擔保當日計，已營運最少一年，具備良好的還款記錄。
貸款種類及用途 合資格企業可同時借取有期貸款及循環信貸，兩種貸款的比例不設限制。
貸款必須用作提供營運資金予企業的業務運作、購置與企業業務有關的設備或資產 (如工業或商業樓宇、機器及設備)，或向在本計劃下獲得擔保的貸款進行再融資。
最高貸款額 (九成) 每家合資格企業及其關連公司同一時間根據本計劃獲得擔保的最高貸款額為1,200萬港元，
最長貸款擔保期(九成) 5年
最高貸款利率 貸款的總年利率不高於指定利率上限
2019年12月16日為：
• 九成信貸擔保產品下，已營運超過三年的企業：8%
• 九成信貸擔保產品下，已營運三年或以下的企業：10%
• 八成信貸擔保產品及其他信貸擔保產品：10%

  責任編輯：梁巧恩

陳茂波 保險公司 財政預算案 營業額 財政司 香港按證保險有限公司

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