【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）

▲ 財政司司長陳茂波於《財政預算案》中表示，創科是推動未來經濟發展的重要動力。

財政司司長陳茂波於《財政預算案》中表示，創科是推動未來經濟發展的重要動力。過去3年，政府推出多項政策，亦提供過千億元支持一系列發展創科的措施。惟要讓創科成為成熟產業，仍有一段路要走。

他指出，未來將加大投資於4大領域，包括推動研發、再工業化及產業發展、發展創科基建，以及支援初創企業，連同相關撥款，預留金額高達約118.62億元。此外，政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。

《財政預算案》創科涉資如下：

範疇 措施 預留金額（港元） 再工業化及產業發展 1)向創新及科技基金注資，推行「再工業化資助計劃」 $20億 2)向科技園撥款，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。 $20億 3)優化「科技券」計劃，將政府出資比例上調至四分三，資助上限提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。 $2000萬 發展創科基建 4)科學園第二階段擴建計劃 $30億 推動智慧城市發展 5)於智慧交通基金中，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用 $10億 6)設立首間地理空間實驗室，鼓勵民間開發應用空間數據的流動應用程式。 $6000萬 7)發展局推動工程監督系統數碼化，開發一個綜合數碼平台 $1億 推動電動車應用 8)成立低碳綠色科研基金 $2億 9)推出先導計劃，資助私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主安裝充電器。 $20億 10)推動電動公共小巴試驗計劃 $8000萬 11)維港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃 $3.5億 創業支援 12)為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習 $4000萬 13)支持青年發展委員會的工作，包括資助青年創業計劃，向約4000名青年提供創業支援及孵化服務。 $10億 14)下調透過電子形式成立新公司的註冊費 $1200萬

責任編輯：姚慧儀