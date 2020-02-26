【財政預算案2020】創科投資近120億元　建微電子中心＋優化科技券（附懶人包）

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HTC計劃今年内推首款5G智能手機
財政司司長陳茂波於《財政預算案》中表示，創科是推動未來經濟發展的重要動力。過去3年，政府推出多項政策，亦提供過千億元支持一系列發展創科的措施。惟要讓創科成為成熟產業，仍有一段路要走。
他指出，未來將加大投資於4大領域，包括推動研發、再工業化及產業發展、發展創科基建，以及支援初創企業，連同相關撥款，預留金額高達約118.62億元。此外，政府亦正探討與可重用口罩相關的應用科技方案。
《財政預算案》創科涉資如下：
|範疇
|措施
|預留金額（港元）
|再工業化及產業發展
|1)向創新及科技基金注資，推行「再工業化資助計劃」
|$20億
|2)向科技園撥款，把一幢位於元朗工業邨的舊廠房改建為「微電子中心」，提供現代化生產設施。
|$20億
|3)優化「科技券」計劃，將政府出資比例上調至四分三，資助上限提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。
|$2000萬
|發展創科基建
|4)科學園第二階段擴建計劃
|$30億
|推動智慧城市發展
|5)於智慧交通基金中，資助企業或機構進行與車輛有關的創新科技研究和應用
|$10億
|6)設立首間地理空間實驗室，鼓勵民間開發應用空間數據的流動應用程式。
|$6000萬
|7)發展局推動工程監督系統數碼化，開發一個綜合數碼平台
|$1億
|推動電動車應用
|8)成立低碳綠色科研基金
|$2億
|9)推出先導計劃，資助私人住宅樓宇停車場安裝基礎設施，方便車主安裝充電器。
|$20億
|10)推動電動公共小巴試驗計劃
|$8000萬
|11)維港內渡輪航線推行電動渡輪試驗計劃
|$3.5億
|創業支援
|12)為本地大學STEM課程的本科及研究生安排短期實習
|$4000萬
|13)支持青年發展委員會的工作，包括資助青年創業計劃，向約4000名青年提供創業支援及孵化服務。
|$10億
|14)下調透過電子形式成立新公司的註冊費
|$1200萬
責任編輯：姚慧儀