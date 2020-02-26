  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:37
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

Tesla據報終止與Panasonic太陽能電池合作

金融經濟 16:38 2020/02/26

分享：

特斯拉「Solar roof」最大特徵就是採用看起來像黑色屋頂的設計。

《日經》導稱，Tesla及Panasonic（松下）將終止生產太陽能電池的合作，原因是Panasonic加大力度剝離不賺錢的業務。

Tesla及Panasonic共同營運在紐約州的工廠（Gigafactory 2）。報道指，Tesla的「Solar roof」幾乎完全沒使用 Panasonic 生產的太陽能電池，且因預估今後產量無法增加，因此 Panasonic 將在近期內停止生產，透過停止產能利用率下滑的產線生產來減少成本。

報導指出，特斯拉「Solar roof」最大特徵就是採用看起來像黑色屋頂的設計，但是Panasonic 生產的太陽能電池在外觀和發電效率上難於做到兩全。去年秋天推出的最新版本的Solar Roof使用了中國電池。同時，Panasonic一直在將其在Gigafactory生產的電池出售給日本的房屋建築商和其他客戶。

贛鋒鋰業被降級

Tesla數週前表示，已開始與韓國LG化學和中國寧德時代等公司合作，實現供應多元化，Panasonic不再是其電動車電池的唯一供應商。

另一邊廂，本港Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 被大摩及瑞銀降級，原因是近期股價上升後估值不吸引。

相關文章：

【中國Tesla】蔚來總部落戶合肥 計劃融資逾百億人幣

比亞迪獲大定單 券商升3成目標價

 

香港股票 贛鋒鋰業（01772） 概念 設計 Tesla Panasonic 太陽能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
美股急瀉後終反彈 港夜期轉高水近百點（不斷更新）
美股急瀉後終反彈 港夜期轉高水近百點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）