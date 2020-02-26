Tesla據報終止與Panasonic太陽能電池合作

▲ 特斯拉「Solar roof」最大特徵就是採用看起來像黑色屋頂的設計。

《日經》導稱，Tesla及Panasonic（松下）將終止生產太陽能電池的合作，原因是Panasonic加大力度剝離不賺錢的業務。

Tesla及Panasonic共同營運在紐約州的工廠（Gigafactory 2）。報道指，Tesla的「Solar roof」幾乎完全沒使用 Panasonic 生產的太陽能電池，且因預估今後產量無法增加，因此 Panasonic 將在近期內停止生產，透過停止產能利用率下滑的產線生產來減少成本。

報導指出，特斯拉「Solar roof」最大特徵就是採用看起來像黑色屋頂的設計，但是Panasonic 生產的太陽能電池在外觀和發電效率上難於做到兩全。去年秋天推出的最新版本的Solar Roof使用了中國電池。同時，Panasonic一直在將其在Gigafactory生產的電池出售給日本的房屋建築商和其他客戶。

贛鋒鋰業被降級

Tesla數週前表示，已開始與韓國LG化學和中國寧德時代等公司合作，實現供應多元化，Panasonic不再是其電動車電池的唯一供應商。

另一邊廂，本港Tesla概念股贛鋒鋰業 （01772） 被大摩及瑞銀降級，原因是近期股價上升後估值不吸引。

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