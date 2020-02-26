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【財政預算案2020】60歲買公共年金 每投保100萬每月可拎多少？

金融經濟 16:01 2020/02/26

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最新一份《財政預算案》宣布，將香港年金計劃（又稱公共年金）的投保年齡下調至60歲。年金公司表示，假設60歲男性及女性每投保100萬元，每月可獲5100元及4700元。

年金公司即日起，將公共年金的最低投保年齡由65歲下調至60歲。有興趣投保的合資格人士，可致電年金公司（2512-5000）或透過年金公司網站預約，至於申請服務中心地址為九龍長沙灣道909號22樓。客戶服務中心地址則為香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈（高座）35樓。

按年金公司最新的示例，假設60歲男性投保，每投保100萬可獲分發5100元的每月年金。若按目前公共年金投保上限300萬元計，意味投保者若以上限投保，每月最多可獲取1.53萬元。

香港年金公司執行董事李令翔表示，公共年金自推出以來，已協助約7000名長者將44億元的積蓄，轉化成終身、固定及保證的收入。今次優化措施可協助更多的長者將資產轉化成終身收入，計劃退休生活。

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