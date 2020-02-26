【財政預算案2020】本地廁紙廠商怨政府「大細超」　中小企融資擔保難申請

▲ 喵坊聯合創辦人葉文琪認為政府「大細超」，抗疫基金及財政預算案當中，亦未有針對性支援回收業。（資料圖片）

製造本地環保廁紙的「Mil Mil喵坊」早前透露受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，回收量大減，生產近乎停頓。聯合創辦人葉文琪認為政府「大細超」，於早前的抗疫基金以及今日的財政預算案，亦未有針對性支援回收業。

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回收業屬高危行業 惟政府支援少

政府今日發表財政預算案，將繼續向本地回收企業提供為期六個月的租金資助計劃。葉文琪指，租金援助必定有作用，但幫助不大。他解釋，本地有不少小型回收商沒有固定鋪位，是單以貨車流動回收，未能受惠於租金資助。

另一方面，葉文琪強調，在疫情陰霾下，清潔、回收業其實亦是高危行業。回收廢棄物過程中，不時亦會接觸到棄置口罩。然而，政府300億元的抗疫基金卻沒有加強回收業的保障，「難免令人覺得優待功能組別相關的行業，有大細超之嫌。」

▲ 喵坊稱，回收業亦是高危行業；回收過程中，不時亦會接觸到棄置口罩。（資料圖片）

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銀行貸款難申請 幫助不大

即使政府推出100%擔保的中小企低息貸款，但事實上申請非常困難，難助企業渡過難關。葉文琪透露，去年下半年亦曾申請銀行借貸，但最終失敗。他指，據過往經驗，政府擔保信貸，第一步仍是銀行批核。但香港銀行保守，沒有「磚頭」則難以批核成功。就算企業手頭上有幾張未來數月的業務合約，銀行的興趣亦不大。他相信，政府擔保加大至10成，亦沒有太大幫助。

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【更新碧瑤綠色集團回應】

於香港從事環保回收工作的碧瑤綠色集團亦透露，其位於環保園的塑膠容器回收項目亦有申請租金資助，並獲得為期6個月。每月獲得50%的租金寬免 （約為75,000元）。

不過，該集團行政總裁吳玉群稱，回收及循環再造業是一個人力資源密集的行業，需要大量的人手進行收集及回收處理等工作，人力資源成本高；加上受回收量及價格等外在因素影響。她認為租金資助計劃只可以對行業帶來短期幫助。



集團期望政府能加快及推行更多有助環保回收及循環再造的政策及措施，加強市民大眾對源頭分類及乾淨回收的鼓勵及教育，有效提升香港整體的回收率 。

記者：葉泳珊