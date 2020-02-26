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【財政預算案2020】擴建科學園　整合研究員博士專才計劃

科技 15:55 2020/02/26

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財政司司長陳茂波在新一份的財政預算案中就提到，將會預留30億元持續擴建科學園。

創科風氣持續，政府亦繼續大力推動，財政司司長陳茂波在財政預算案中就提到，將會預留30億元持續擴建科學園，亦擴大「研究員計劃」和「博士專才庫」兩項計劃的適用範圍，至全港從事研發活動的科技公司，並且將「科技券」計劃的資助上限由40萬元提高至60萬元。

陳茂波在預算案中表示，科技園將會迎來第二期擴建，規劃仍然在研究。政府消息人士透露，預計擴建計劃會興建實驗室，包括兩棟六至七層高的附屬樓，加建兩至三層平台給予Wet Lab，包括醫療，生物科技以及新材料，以及科研（R&D）實驗室。擴建科學園的總樓面面積達2.8萬平方米，預計會預留30億元，從2021年開始，3年內分階段落成，以應付短、中期需求，而長期需求就交由港深創科園處理。

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其次，科技園公司在將軍澳工業邨發展的數據技術中心，及先進製造業中心將按計劃分別於今年上半年及2022年落成。而另一創科基地，數碼港的第五期的發展用地亦正向法定城市規劃程序申請改變土地用途，計劃明年上半年向立法會申請撥款，預計最快於2024年竣工，期望可吸引更多科技公司和初創企業進駐。

擴展及整合專才計劃

科研人才方面，政府亦將會整合「研究員計劃」和「博士專才庫」兩項計劃的適用範圍，至全港從事研發活動的科技公司。根據政府數據，「研究員計劃」由2004年開始到2020年1月底，當中就有4759人參與計劃，涉及12.7億元，而「博士專才庫」計劃由2018年開始到2022年1月底，有890人參與，涉及5.2億元。兩項計劃迄今共培育5649名科技專才。

此外，預算案亦表示，將「科技券」計劃的資助上限由40萬元提高至60萬元。「科技券」計劃旨在鼓勵本地企業更多使用科技服務，提高生產力或升級轉型，政府的出資比例將由現時的3分2上調至4分3，資助上限亦會由40萬元提高至60萬元，而可獲批項目的上限亦由4個增至6個。

責任編輯：李彥煒

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