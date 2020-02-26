  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:36
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【疫市營商】疫情推遲海外拓展計畫　男裝網店拓渠道另尋商機

商業 16:58 2020/02/26

分享：

近半年香港相繼爆發社會運動，以及新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，市民消費慾大減，令零售行業步入寒冬階段。

近半年香港相繼爆發社會運動，以及新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，市民消費慾大減，令零售行業步入寒冬階段。網店Merci Dandy創辦人Chloe Berger坦言生意受到一定影響，除了不少計劃擱置或延期外，生意額亦出現下降的情況。

>>>【疫市營商】港人減堂食　616牛肉火鍋都推外賣自取

>>>【疫市營商】小店「疫市」堅持營運增彈性　方便市民消遣

Chloe提到，反送中運動開始醞釀香港市民不願購物的情緒，而近日疫情更令市民的購物意慾大大降低，令零售業陷入低潮。

為了度過零售寒冬，另一創辦人Magali Portes指兩人決定轉換銷售方式及拓展更多渠道吸引客人。如在上星期推出「E-Shop」功能，不再只是為顧客提供單一的時尚顧問配襯服務，更可以讓顧客自行選擇想購買的服裝。Chloe笑言：「雖然與我們本來創業的想法不一，但面對零售市道不景的挑戰，都要作出不同的應變措施。」她補充，本打算在1月開設臨時店，但礙於疫情關係，決定將重心放到E-Shop上。

網店Merci Dandy創辦人Chloe Berger（右）坦言受到社會運動及疫情影響，決定轉換銷售方式及拓展更多渠道吸引客人，在上星期推出「E-Shop」功能。（曾耀輝攝）

>>>【創業兵團】法女設網店闖港市場　貼身個人化服務吸客

除了生意受影響外，Chloe坦言計劃趕不及變化，如本預計將在今年第二季進駐新加坡及台灣市場，可是遇上疫情爆發，難以親自到新加坡及台灣與當地廠商溝通，因此計劃將會延遲到今年年尾。此外，兩人亦表示，除了男士服裝外，亦有意開拓童裝市場。Chloe直言，女裝市場競爭比男裝及童裝大，所以待業務穩定後，才正式攻入女裝市場。

跟進【新冠肺炎】最新動態

記者：曾曉汶

相關文章

【疫市營商】帝港酒店集團推外送服務　在家享酒店級美食
2020/02/24
【疫市營商】帝港酒店集團推外送服務　在家享酒店級美食
【疫市營商】口罩重用保衞生　口罩套及收納袋有商機（附售價比較表）
2020/02/24
【疫市營商】口罩重用保衞生　口罩套及收納袋有商機（附售價比較表）
【疫市營商】壽司郎4月預約全滿　什麼地方可取經？
2020/02/24
【疫市營商】壽司郎4月預約全滿　什麼地方可取經？
【疫市營商】餐廳逆市全店滿座？　學者教路餐廳自救方法
2020/02/23
【疫市營商】餐廳逆市全店滿座？　學者教路餐廳自救方法
疫情 創業 零售 銷售 香港 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

物理治療師創一站式醫療護理服務平台

下一篇文章

【財政預算案2020】中小企融資擔保計劃懶人包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】歐美口罩規格高　測驗標準有何不同？
【新冠肺炎】歐美口罩規格高　測驗標準有何不同？
【新冠肺炎】南韓26日起限口罩出口　讀者網購南韓口罩訂單被取消
【新冠肺炎】南韓26日起限口罩出口　讀者網購南韓口罩訂單被取消
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【新冠肺炎】印尼、泰國口罩如何選　65元一盒口罩信得過？（附連結）
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤
【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤
【可重用口罩】鍾國斌:有信心周五前獲認證即推出
【可重用口罩】鍾國斌:有信心周五前獲認證即推出
【新冠肺炎】口罩價格回落2成　惟短期內難達疫情前水平
【新冠肺炎】口罩價格回落2成　惟短期內難達疫情前水平