【疫市營商】疫情推遲海外拓展計畫　男裝網店拓渠道另尋商機

▲ 近半年香港相繼爆發社會運動，以及新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，市民消費慾大減，令零售行業步入寒冬階段。

近半年香港相繼爆發社會運動，以及新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，市民消費慾大減，令零售行業步入寒冬階段。網店Merci Dandy創辦人Chloe Berger坦言生意受到一定影響，除了不少計劃擱置或延期外，生意額亦出現下降的情況。

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Chloe提到，反送中運動開始醞釀香港市民不願購物的情緒，而近日疫情更令市民的購物意慾大大降低，令零售業陷入低潮。

為了度過零售寒冬，另一創辦人Magali Portes指兩人決定轉換銷售方式及拓展更多渠道吸引客人。如在上星期推出「E-Shop」功能，不再只是為顧客提供單一的時尚顧問配襯服務，更可以讓顧客自行選擇想購買的服裝。Chloe笑言：「雖然與我們本來創業的想法不一，但面對零售市道不景的挑戰，都要作出不同的應變措施。」她補充，本打算在1月開設臨時店，但礙於疫情關係，決定將重心放到E-Shop上。

▲ 網店Merci Dandy創辦人Chloe Berger（右）坦言受到社會運動及疫情影響，決定轉換銷售方式及拓展更多渠道吸引客人，在上星期推出「E-Shop」功能。（曾耀輝攝）

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除了生意受影響外，Chloe坦言計劃趕不及變化，如本預計將在今年第二季進駐新加坡及台灣市場，可是遇上疫情爆發，難以親自到新加坡及台灣與當地廠商溝通，因此計劃將會延遲到今年年尾。此外，兩人亦表示，除了男士服裝外，亦有意開拓童裝市場。Chloe直言，女裝市場競爭比男裝及童裝大，所以待業務穩定後，才正式攻入女裝市場。

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記者：曾曉汶