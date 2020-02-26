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【創業兵團】法女設網店闖港市場　貼身個人化服務吸客

商業 15:40 2020/02/26

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來自巴黎的Chloe Berger（右），與鄰居Magali Portes共同創辦網店Merci Dandy，以個人化的貼身服務吸港客。

網上購物近年已逐漸成為普及的購物模式，電子商務及網店的數量更是多不勝數。而要在市場上脫穎而出，就需多顧慮客戶的需求。來自巴黎的Chloe Berger，兩年前看港人消費習慣改變的時機，與當時居於同一大廈、同樣來自法國的鄰居Magali Portes，合作創辦Merci Dandy。

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據資料顯示，Merci Dandy的購物方式與其他網店不一樣，主要透過時尚顧問為顧客作個人化選擇，以創新的上門購物方式吸引客戶。客人需在網站上填寫自己的喜好，顧問參考後就會配襯出兩至三套服裝，放入禮物盒中，再將衣服寄到客戶住宅，客戶在5天內試穿後再決定自己所需。Chloe補充，客人選擇後，只需繳付喜歡的衣服價錢，不合適或不滿意的衣服可免費退回。

消費者只要填寫個人喜好，顧問參考後就會配襯出兩至三套服裝放入禮物盒中，再將衣服寄到客戶住宅讓客人挑選。（Merci Dnady Instagram截圖）

Chloe表示，與丈夫來港定居多年，發現港人近年才開始接觸網購，仍有不少港人不太信任網購，認為網購難以完全找到最合適他們的產品，例如衣服未必合身，或出現貨不對辦的情況，令港人對網購卻步。

Magali稱，現今社會的消費者愈趨追求個人化的貼身服務，而且外國早在9年前，就開始推出送時裝上門服務，但亞洲一直未有出現這種購物模式。

Chloe提到，網店現時主要提供男士服裝，目前客戶已達逾千人。「當時共投資6位數字創業，開店不足兩年已成功回本。」她更笑言，幸好港人對網店的新型服務接受能力強，樂於嘗試新事物。

夥港科企設AI系統　提升處理定單效率

作為為客人提供貼身時尚諮詢服務的網店，Chloe 表示，要處理客戶資訊和要求，利用人手紀錄總需花上不少時間。

所以去年10月，Merci Dandy與香港本地初創科技公司Block Manic合作，引入人工智能（AI）、機器學習（Machine learning）及數據科學（Data science）技術到系統上，減低人手及時間成本。

Block Manic行政總裁鄭恩民（Justin）透露，公司為Merci Dandy提供AI系統。當顧客到網站填妥個人資料，並回答有關個人風格的簡單問題，系統就會自行分析適合該顧客服裝品牌，而且系統亦會翻查紀錄，得知消費者的服裝尺碼，時尚顧問即時作出建議。他提到將程序自動化，能助降低人為錯誤機率。

Chloe直言採用AI系統後，處理定單的時間減少接近50%。過往處理一位客人定單，由收取客戶資訊到搭配服飾，需約兩小時；但目前少於一小時，已可處理一位客人的定單。

記者：曾曉汶

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