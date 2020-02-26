【美國疫情】三藩市頒緊急狀態 料市內出現新冠肺炎

▲ 新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續擴散，三藩市宣布進入緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續擴散，美國確診病例增加。加州三藩市縱未有確診個案，但宣布進入緊急狀態，以應對快速變化的新冠肺炎疫情。緊急狀態容許市政府調動資源作緊急應對計劃，以及向州和聯邦政府申請援助。

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美國確診病例持續增加，三藩市憂慮市內出現確診個案。市長布里德（London Breed）表示，市政府希望在現階段加緊防疫工作，而不是等到有首案確診病例才行動。

三藩市公共健康部門主管科爾法克斯（Grant Colfax）料，三藩市將出現確診個案，因與中國及其他出現疫情的地區關係密切，旅遊來往頻密。

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三藩市官員指，暫時未有意暫停公開活動，但警告民眾不要針對亞裔美國人，強調新型冠狀病毒不與任何一個種族掛鉤。

美國目前有57宗確診病例，僅2宗的感染途徑為人傳人；大多為鑽石公主號乘客，多達40人。三藩市市內並無確診病例，但灣區有醫院接收了2名來自空軍基地的新冠肺炎患者，他們是鑽石公主號乘客。

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記者：鄧燕君