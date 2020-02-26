  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:36
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美國疫情】三藩市頒緊急狀態 料市內出現新冠肺炎

環球社會熱點 15:22 2020/02/26

分享：

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續擴散，三藩市宣布進入緊急狀態

新型冠狀病毒肺炎新冠肺炎（武漢肺炎）持續擴散，美國確診病例增加。加州三藩市縱未有確診個案，但宣布進入緊急狀態，以應對快速變化的新冠肺炎疫情。緊急狀態容許市政府調動資源作緊急應對計劃，以及向州和聯邦政府申請援助。

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告

特朗普對疫情不上心 美國恐步日韓後塵

美國確診病例持續增加，三藩市憂慮市內出現確診個案。市長布里德（London Breed）表示，市政府希望在現階段加緊防疫工作，而不是等到有首案確診病例才行動。

三藩市公共健康部門主管科爾法克斯（Grant Colfax）料，三藩市將出現確診個案，因與中國及其他出現疫情的地區關係密切，旅遊來往頻密。

東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線

安倍：大型體育文化活動 應暫停延期

三藩市官員指，暫時未有意暫停公開活動，但警告民眾不要針對亞裔美國人，強調新型冠狀病毒不與任何一個種族掛鉤。

美國目前有57宗確診病例，僅2宗的感染途徑為人傳人；大多為鑽石公主號乘客，多達40人。三藩市市內並無確診病例，但灣區有醫院接收了2名來自空軍基地的新冠肺炎患者，他們是鑽石公主號乘客。

意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷

疫情突破南美洲防線 巴西男子遊意大利後確診

記者：鄧燕君

相關文章

美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告
2020/02/26
美國準備全球瘟疫大流行 疾控中心發警告
疫情突破南美洲防線 巴西男子遊意大利後確診
2020/02/26
疫情突破南美洲防線 巴西男子遊意大利後確診
【新冠肺炎】特朗普輕視武肺 美國恐步日韓後塵
2020/02/26
【新冠肺炎】特朗普輕視武肺 美國恐步日韓後塵
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
2020/02/26
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
【日本疫情】北海道初中小學停課7日 涉1600所學校
2020/02/26
【日本疫情】北海道初中小學停課7日 涉1600所學校
疫情 傳染病 三藩市 加利福尼亞 美國 鑽石公主號 武漢肺炎 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增
【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增