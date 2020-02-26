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【財政預算案2020】十成擔保貸款可「救命」？業界：刺激消費更實際

商業 14:58 2020/02/26

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不少中小企亦需要應急錢，但銀行往往審批亦需要4至5個月。（資料圖片）

政府今日公布新一份財政預算案，推出由政府作100%擔保的特惠低息貸款，貸款上限200萬元，最長3年還款期。 有中小企業界認為，此政策對紓緩現時困境有幫助，反應正面。

【財政預算案2020】中小企融資十成擔保　營業額跌3成可申請

香港中小企促進聯合會會長林國雄指出，近期零售業、餐飲業經營受壓，甚至未能支付薪金及租金。他相信，低息貸款對小型企業的作用較大，或者避免結業。不過，對於中型企業而言，200萬元貸款額不大，算是「治標不治本」。林續稱，「治本」應是刺激消費，雖然政府已宣佈每人派發1萬元，但派發現金對於刺激消費的幫助較為間接，「現金可只存放在銀行，反而消費券則一定會使用。」

另一方面，林國雄認為3年還款期對中小企而言，頗為吃力，有機會每月需還款5萬元。即使首6個月可以還息不還本，但亦只是延後供款。而且，不少中小企亦需要應急錢，但銀行往往審批亦需要4至5個月。林希望政府可與銀行達成共識，盡量在1個月內完成審核，企業借貸到手。

【財政預算案2020】3.45億支援香港物流業　重點提升倉儲及包裝管理

記者：葉泳珊

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