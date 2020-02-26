  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【日本疫情】北海道初中小學停課7日 涉1600所學校

環球社會熱點 15:02 2020/02/26

分享：

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍未受控，日本全國確診新冠肺炎人數超過860宗，北海道新冠肺炎確診人數急增，更超越東京都成為全日本確診者最多的地區。北海道政府更要求北海道全體小學及初中，由周四（27日）起緊急停課，料影響北海道約1,600所學校。

【日本疫情分佈圖】北海道首現死亡 確診38超越東京

【日本疫情】安倍：大型體育文化活動 應暫停延期

日本共同社報道，日本北海道政府周三（26日）向道內的市町村教育委員長提出要求，道內全體小學及初中從27日至3月4日臨時停課。

北海道教育委員會周三表示，由於高中學生的年齡較大，能自行判斷因應疫情的預防措施，因此委員會暫時不要求高中停課。共同社引述北海道相關人士指，道內約有1,600所公立小學和初中，全部停課屬十分罕見。

【日本疫情】擬禁曾到南韓大邱旅客入境

【日本疫情】告急不停課 大學招生考試戴口罩照辦

北海道的確診個案累計增至38宗，遠超東京都的32宗，令北海道成為日本47個一級行政區當中，感染人數最多的地區。另外，北海道出現首宗新冠肺炎死亡病例，死者為1名來自北海道函館市的老人，但當局未公開其性別。

北海道及札幌市的教育委員會亦於周二（25日），要求私立學校在內的所有學校加強防疫措施，包括縮短畢業典禮時間，及減少畢業學生或家人外的出席者人數。

東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線

東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演

記者：鄭錦玲

新冠肺炎疫情影響下，北海道政府更要求北海道全體小學及初中，由周四起緊急停課。（路透社）

相關文章

【日本疫情】安倍：大型體育文化活動 應暫停延期
2020/02/26
【日本疫情】安倍：大型體育文化活動 應暫停延期
【南韓疫情】文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮
2020/02/26
【南韓疫情】文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮
【南韓疫情】駐韓美軍首宗確診 曾到訪大邱軍營
2020/02/26
【南韓疫情】駐韓美軍首宗確診 曾到訪大邱軍營
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
2020/02/26
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
【新冠肺炎】特朗普輕視武肺 美國恐步日韓後塵
2020/02/26
【新冠肺炎】特朗普輕視武肺 美國恐步日韓後塵
傳染病 疫情 小學 中學 學校 北海道 冠狀病毒 武漢 肺炎 新冠肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演
【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
【南韓疫情分佈圖】日增近300宗 確診逾1200
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
東京奧運「取消比延期可能」日本疫情5月死線
【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
武漢肺炎令全球反華情緒高漲 南韓越南商戶不歡迎中國人
【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增
【日本疫情分佈圖】東京北海道首現死亡 愛知縣確診急增