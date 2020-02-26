【日本疫情】北海道初中小學停課7日 涉1600所學校

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情仍未受控，日本全國確診新冠肺炎人數超過860宗，北海道新冠肺炎確診人數急增，更超越東京都成為全日本確診者最多的地區。北海道政府更要求北海道全體小學及初中，由周四（27日）起緊急停課，料影響北海道約1,600所學校。

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日本共同社報道，日本北海道政府周三（26日）向道內的市町村教育委員長提出要求，道內全體小學及初中從27日至3月4日臨時停課。

北海道教育委員會周三表示，由於高中學生的年齡較大，能自行判斷因應疫情的預防措施，因此委員會暫時不要求高中停課。共同社引述北海道相關人士指，道內約有1,600所公立小學和初中，全部停課屬十分罕見。

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北海道的確診個案累計增至38宗，遠超東京都的32宗，令北海道成為日本47個一級行政區當中，感染人數最多的地區。另外，北海道出現首宗新冠肺炎死亡病例，死者為1名來自北海道函館市的老人，但當局未公開其性別。

北海道及札幌市的教育委員會亦於周二（25日），要求私立學校在內的所有學校加強防疫措施，包括縮短畢業典禮時間，及減少畢業學生或家人外的出席者人數。

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記者：鄭錦玲

▲ 新冠肺炎疫情影響下，北海道政府更要求北海道全體小學及初中，由周四起緊急停課。（路透社）