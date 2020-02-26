【新股IPO】興業物聯次日超購逾500倍 孖展認購逾104億元

▲ 興業物聯於周二日至周五招股，暫錄得39.5億元孖展認購，超額認購約195倍。

繼1月份超過多間公司掛牌後，2月底再有一批公司準備上市。其中，河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916）認購反應熱，未見受新冠肺炎影響，截至今日下午，招股孖展部分暫超購520倍，錄104億元孖展額，有機會成為今年超購王之一。

綜合多間券商數據顯示，輝立錄得45億元孖展認購、富途及信誠分別錄得20億元孖展認購。興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，3月9日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

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偉源尚未足額

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 今起至下周一（2日）招股，已錄3665萬元孖展認購，已錄0.69倍超額認購。

該公司計劃發行7500萬股，招股價介乎2.23元至2.89元，集資最多2.17億元，一手（2500股）入場費7298元，預期於3月12日上市，信達國際為獨家保薦人。

另外，新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股 （新上市編號：01343） ，則暫錄1088萬元孖展，佔公開發售部分1596萬約68%，尚未足額。

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責任編輯：謝卓榮