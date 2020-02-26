  • 20°C
香港時間 : 2020227日 (四) 06:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新股IPO】興業物聯次日超購逾500倍 孖展認購逾104億元

金融經濟 18:53 2020/02/26

分享：

興業物聯於周二日至周五招股，暫錄得39.5億元孖展認購，超額認購約195倍。

繼1月份超過多間公司掛牌後，2月底再有一批公司準備上市。其中，河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916）認購反應熱，未見受新冠肺炎影響，截至今日下午，招股孖展部分暫超購520倍，錄104億元孖展額，有機會成為今年超購王之一。

綜合多間券商數據顯示，輝立錄得45億元孖展認購、富途及信誠分別錄得20億元孖展認購。興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，3月9日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

相關文章：今日新股快訊 興業物聯孖展超購倍 稀美資源今起招股（附上市時間表）

偉源尚未足額

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 今起至下周一（2日）招股，已錄3665萬元孖展認購，已錄0.69倍超額認購。

該公司計劃發行7500萬股，招股價介乎2.23元至2.89元，集資最多2.17億元，一手（2500股）入場費7298元，預期於3月12日上市，信達國際為獨家保薦人。

另外，新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股 （新上市編號：01343） ，則暫錄1088萬元孖展，佔公開發售部分1596萬約68%，尚未足額。

相關文章：諾誠健華傳下周召開投資者會議 集資最多23.4億

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO

責任編輯：謝卓榮

香港股票 集資 孖展 IPO
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
美股急瀉後終反彈 港夜期轉高水近百點（不斷更新）
美股急瀉後終反彈 港夜期轉高水近百點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）