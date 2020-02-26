【財政預算案】旅發局獲撥7億元　分析：旅遊零售業復甦必較03年慢

▲ 財政預算案提出向旅遊發展局額外撥款逾7億元，以及向貿發局增撥1.5億元。

財政預算案今日（26日）出爐，派糖等措施涉資千億，零售旅遊業在疫情下再度重創，財政預算提出向旅遊發展局額外撥款逾7億元，以及向貿發局增撥1.5億元。

有分析指，雖然有撥款，但亦要視乎實行時政府與民間能否配合，更重要是即使疫情在年內平息，旅遊及零售業的復甦將會較2003年慢得多。

財政司司長陳茂波在財政預算案中表示，自去年年中，旅遊業接連受到打擊，去年8月起已推出多項措施紓緩其經營壓力，防疫抗疫基金下亦有措施支援旅遊業。是次財政預算案向旅發局撥款超過7億元，讓局方在疫情過後，加強對外推廣，重振旅遊業。

至於貿發局增撥款1.5億元，會於外地主要城市設立香港館、「香港‧設計廊」及流動商店，及舉辦多個商貿考察團。

有零售分析員指，政府暫時未有提供太多詳情，有部份措施會於其他地方推廣香港，例如設立香港城，相信長期可以優化到旅客結構，減少對內地遊客嘅依賴，將旅遊的重心由購物變作文化發掘，長遠能增加香港旅遊業的競爭力，但難與以往旅遊業最風光、最賺錢的時期相比。

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