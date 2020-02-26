【預算案派1萬】政府派錢經濟、零售一定受惠？　重溫派6000元情況

財政司司長陳茂波今日宣讀2020至21年度財政預算案，政府將向18歲或以上香港永久性居民派發現金1萬元，可惠及約700萬人，涉款約711億元。本港社會運動，以及新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情重創本港零售業。然而，經濟衰退、失業率上升的情況下，市民或傾向積穀防飢，派錢也未必能振興消費。

收入上升消費上升非必然

根據消費函數理論，消費是由當下的收入決定，隨著收入增加，消費也會增加。不過，也有經濟學者提出，消費並非由當下的收入決定，而是取決於恒常收入。所謂恒常收入，就是把今天和未來的所有預期收入折算成今天的價值。恒常收入上升，消費就上升。

市民若將派錢用作儲蓄 無助刺激消費

然而，本港經濟已步入衰退，企業裁員、減薪的消息不斷。面對飯碗不保、朝不保夕，恒常收入變得不確定。雖然政府派錢的舉措，能暫時增加當下的收入，但經折算後對恒常收入的影響不大。派錢能否大大刺激消費，效果仍有待觀察。若市民將派錢所得用作儲蓄，將無助刺激經濟及零售業。

前財政司司長曾俊華在2011年至2012年度財政預算案亦曾派發6000元。當年本港經濟處於下行階段，然而政府公布派錢後，私人消費開支短暫上升後，亦難以為繼。本港經濟要到2012年才見底。

事實上，曾俊華原計劃是向平均月入低於1萬元的市民，每人的強積金戶口注資6000元，惟引起公眾強烈反彈。其後改為直接向每名年滿18歲的香港永久居民，派錢6000元。當年的派錢舉措原意非刺激經濟。

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