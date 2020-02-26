三星Galaxy S20系列成首批獲得USB PD 3.0快速充電認證

▲ 三星Galaxy S20系列成首批獲得USB Power Delivery 3.0規格認證的智能手機，具備可程式化電源供應技術（PPS），能提供手機所需的特定電流和電壓。

USB開發者論壇（USB-IF）宣布，三星Galaxy S20系列是首批獲得USB Power Delivery 3.0規格認證的智能手機，具備可程式化電源供應技術（PPS），能提供手機所需的特定電流和電壓，在充電時進行熱管理，降低發熱並增加充電效率。

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USB-IF的USB PD 3.0認證是手機界的一個重要指標，有助推動產業通用規範，亦能確保裝置及充電器之間的安全、快速充電。三星電源解決方案副總裁Kisun Lee表示，Galaxy S20系列率先獲得USB-IF認證，意味着產品已達到業界最高標準，而USB PD標準將為客戶帶來更佳、更安全的充電體驗。

目前大多手機製造商只針對自家設備與產品，提供專屬的快速充電協定，例如使用USB-IF制定的標準USB Type-C介面作為連接器，不過往往未有考慮通用性，導致不同快速充電規範的設備交錯使用時，可能引起安全事故。USB-IF遂於2018年擴大USB快速充電器認證計畫，旨在提高所有符合規格的USB Type-C裝置中，其充電器的可再使用性和共用性，以減少電子垃圾，為消費者提供可靠的充電解決方案。

責任編輯：姚慧儀