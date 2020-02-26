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疫情升溫美股兩日累跌1900點 有望喘定？

金融經濟 13:45 2020/02/26

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新冠肺炎疫情環球擴散，拖累環球股市下滑。憂疫情拖累經濟增長，美股更連續兩日急挫，道指累跌近2000點。疫情升溫令美股陷恐慌，不過，在過去一年股亦曾經歷多次調整後反彈，今次美股或有望初步喘定。

目前疫情於全球各地擴大，日本、南韓、意大利及中東等地的確診，其中南韓以每日過百宗新例的速度攀升，現時已累計逾千宗確診，情況令全球憂慮。

過去1年 道指3次調整後反彈

疫情升溫，令市場恐慌情緒急升，投資者避險，美股連跌日。道指周一跌1031點或3.6%，為指數歷來第三大單日點數跌幅。惟周二未止跌，再跌879點。兩日累計，道指合共跌1910點或6.6%，按兩日跌幅計，為2018年2月5日以來最勁。

從周一及周二的道指表現，反映投資者對疫情對經濟的影響升溫。在過去一年，盡管美股維持升軌，惟期間亦曾出現多次明顯的調整，分別於6月、8月及10月見底後回升。這3次的小型調整，道指由高位回落約6%至7%後見底。今次受疫情拖累，連早前的調整，道指由2月12日的歷史高位29568點，已回落逾8%。

 

 

200天綫見支持 失守後回升

另方面，在走勢上，之前3次調整，道指都於稍為失守200天綫後企穩，並回升。而本周道指急跌後亦剛守200天綫。之前美股多次的調整，都是由於中美貿易戰升溫拖累，市場憂慮企業盈利受壓，拖累經濟增長。縱使市場憂慮，但幾次股市都於調整6%至7%後，以及於200天綫水平穩定。今次疫情陰霾已令美股大幅調整，據之前幾次調整的經驗，美股或初步喘定。

責任編輯：錢家鋒

疫情 美股 道瓊斯工業平均指數 新冠肺炎 武漢肺炎 中美貿易戰
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