【財政預算案2020】中小企融資十成擔保　點先夠資格申請？

財政司司長陳茂波今日（26日）公布新一份財政預算案， 「中小企融資擔保計劃」下，推出由政府作100%擔保的特惠低息貸款，貸款上限200萬元，最長3年還款期，申請期6個月，首6個月還息不還本。

政府消息人士表示，合資格申請企業要符合3項條件：

去年12月底前有商業登記

營運最少3個月

與去年任何一季平均營業額比較跌3成

但要注意，以上100%擔保的特惠低息貸款，必須通過財委會批款，再需約一個月準備，計劃才可開始供企業申請。



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九成信貸擔保產品 收187完申請

消息人士又指，今次政府有見中小企在出糧和交租方面有困難，故加大支援力度，貸款息口低至P-2.5%，給業界多一個選擇。申請此計劃的同時，亦可申請現有的「九成信貸擔保產品」及「八成信貸擔保產品」。

中小企融資擔保計劃下的「九成信貸擔保產品」去年12月起正式接受申請，截至今年1月，共接獲187宗申請，當中已批出155宗，涉及總貨款額2.72億元，保證額2.45億元。 而「八成信貸擔保產品」截至今年1月，共接獲19,500宗申請，當中已批出17,500宗，涉及總貨款額731億元，保證額585億元。

記者：朱悅瀅