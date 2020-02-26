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【南韓疫情】駐韓美軍首宗確診 曾到訪大邱軍營

環球社會熱點 13:14 2020/02/26

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駐韓美軍司令部確認，1名慶尚北道駐韓美軍基地的士兵確診感染新冠肺炎，成為駐韓美軍的首宗確診病例。

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，確診病例連續每日以3位數字急升，總數突破1000宗，死亡人數亦升至12人。駐韓美軍司令部更確認，1名慶尚北道駐韓美軍基地的士兵確診感染新冠肺炎，成為駐韓美軍的首宗確診病例。

【南韓疫情分佈】確診突破1000 全國失守

文在寅疑曾接觸確診官員 惹南韓政府憂慮

韓聯社報道，駐韓美軍司令部周三（26日）於官方網站通報，指位於慶尚北道漆谷郡的卡羅爾營（Camp Carroll）內，一名23歲士兵的新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性反應，目前正進行家居隔離。

確診美軍自上周五（21日）起於卡羅爾營內居住，並曾於周一（24日）到訪大邱市的沃克營（Camp Walker）。

南韓疾病預防控制中心及駐韓美軍司令部衛生人員，正追蹤與確診者有關的密切接觸者。

南韓政府：可重覆使用低污染口罩

特朗普不對疫情上心 美國恐步日韓後塵

1名居住於大邱市的61歲駐韓美軍女親屬，亦於周一確診感染新冠肺炎，她曾於本月12日及15日到訪沃克營。

由於大邱及慶北的確診者數量急升，駐韓美軍司令部周二（25日）將朝鮮半島的風險級別由中提升至高。

駐韓美軍司令部正加強基地的進入措施，盡可能減少士兵於美軍基地外的活動，以免新冠肺炎疫情於基地內擴散。

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責任編輯：鄭錦玲

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