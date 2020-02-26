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【財政預算案2020】政府推定息按揭　業主一定有着數？

金融經濟 12:57 2020/02/26

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政府打算推出定息按揭，10年期按揭息率2.75厘，15年按揭息率2.85厘，20年按揭息率2.95厘，上限1000萬元；目前銀行提供P按及H按，或一段時期定息後變回浮息的計劃，計劃均是受美國息口變化影響，而定息按揭，則開始供樓後不會加息或減息，為銀行未來加息前，讓業主有數得計。

以1000萬樓價計，若可以借9成，借20年2.95厘，全期利息約290萬元。以息率計，定息按揭比浮息按揭息率較高，現時H按息率2.35至2.5厘，即定息按揭息率較H按的浮息高0.45至0.6厘，月供款47036至47691元。若2.95厘，月供為49689元，與H按供款相差約2000元水平

不要忘記Ｈ按有鎖息上限

不過，政策是假設未來美國息率上行，而提供的多一個按揭選擇，若未來美國加息，當時才選用定息按揭計劃時，計劃的息率或會上調，所以現時定息按揭息率只是稱高於H按的浮息按揭，不失為一個好選擇。

不過，H按有鎖息上限，若鎖息上限低於政府定息按揭息率，則不必考慮。

其次，一定要看清楚條款，例如轉按罰息安排，因為一旦定息按揭息率，距離H按的價格太大，業主隨時轉按，轉個銀行低息按揭，做個精明業主。

相關文章：【財政預算案2020】10億定息按揭擬推6個月 毋須符壓力測試（第二版）

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定息 H按 財政預算案 銀行 加息 轉按
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