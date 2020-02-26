  • 21°C
香港時間 : 2020228日 (五) 11:30
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【預算案2020】公共年金降至60歲可投保　拎多5年錢　每百萬男月取5100、女取4700

金融經濟 14:16 2020/02/26

分享：

【財政預算案2020】公共年金投保年齡下調至60歲 投保人拎多5年錢

財政司司長陳茂波於財政預算案宣布，將公共年金計劃的最低投保年齡由65歲降至60歲。

年金其中一個關鍵量度指標是內部回報率。內部回報率只計算有關的現金流，包括所有投入的資金（例如保費）、提取的金額（例如年金收入）及時間因素，而不考慮外在因素的影響（例如通脹率）。

公共年金的賣點是終身派發年金，直到投保人百年歸老，而且繳付保費後翌月投保人即可獲收取年金。因此，當投保人可獲發年金的時間愈長，而其他條件不變，投保人所得的年金收入便會增加，IRR亦會提高，因此公共年金投保人普遍而言愈早投保愈著數。

不過要注意的是，如果內部回報率不變（現時公共年金為4%），愈早投保的話每月所得年金金額其實會相應減少。

以年金公司資料，公共年金的內部回報率維持4厘不變，假設60歲男性每投保100萬元，隨後每月將可獲取5100元的年金；女性則每月可以取4700元年金

相對現時最低投保年齡65歲計算，如一名65歲男士投保100萬元，每月可獲5800元年金金額，女性就月取5300元。在同樣的內部回報率下，70歲才投保的話每月可獲6560元年金。

本報曾致電年金公司客戶服務熱線查詢最新投保詳情，年金公司職員表示，相關計劃詳情即將公布，而計算器及小冊子等亦正在準備中，並指最早可預約3月9日到年金公司辦理投保事宜。

年金公司客戶服務熱線：25125000

相關文章：

【財政預算案2020】政府來年再推iBond、銀債 發行總額不少於130億

【財政預算案2020】陳茂波：將推定息按揭貸款 年利率最低2.75%

【新冠肺炎】北角佛堂屢增確診個案　鄰近銀行食肆相繼停業

財政預算案 陳茂波 財政司 年金 公共年金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】連秘魯80萬個口罩都掃到　Big Big Shop首批1200盒口罩明日開放登記（附登記方法）
【口罩供應】連秘魯80萬個口罩都掃到　Big Big Shop首批1200盒口罩明日開放登記（附登記方法）
道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）
道指暴瀉1190點　騰訊ADR較港收市價低逾10元（不斷更新）
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
【小米10 Pro】開賣首周累售10萬部「賣斷市」 雷軍︰非常驚人
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
阿里巴巴遭Hedgeye列入最佳沽空名單 下跌空間達兩成
阿里巴巴遭Hedgeye列入最佳沽空名單 下跌空間達兩成