【預算案2020】公共年金降至60歲可投保　拎多5年錢　每百萬男月取5100、女取4700

▲ 【財政預算案2020】公共年金投保年齡下調至60歲 投保人拎多5年錢

財政司司長陳茂波於財政預算案宣布，將公共年金計劃的最低投保年齡由65歲降至60歲。

年金其中一個關鍵量度指標是內部回報率。內部回報率只計算有關的現金流，包括所有投入的資金（例如保費）、提取的金額（例如年金收入）及時間因素，而不考慮外在因素的影響（例如通脹率）。

公共年金的賣點是終身派發年金，直到投保人百年歸老，而且繳付保費後翌月投保人即可獲收取年金。因此，當投保人可獲發年金的時間愈長，而其他條件不變，投保人所得的年金收入便會增加，IRR亦會提高，因此公共年金投保人普遍而言愈早投保愈著數。

不過要注意的是，如果內部回報率不變（現時公共年金為4%），愈早投保的話每月所得年金金額其實會相應減少。

以年金公司資料，公共年金的內部回報率維持4厘不變，假設60歲男性每投保100萬元，隨後每月將可獲取5100元的年金；女性則每月可以取4700元年金。

相對現時最低投保年齡65歲計算，如一名65歲男士投保100萬元，每月可獲5800元年金金額，女性就月取5300元。在同樣的內部回報率下，70歲才投保的話每月可獲6560元年金。

本報曾致電年金公司客戶服務熱線查詢最新投保詳情，年金公司職員表示，相關計劃詳情即將公布，而計算器及小冊子等亦正在準備中，並指最早可預約3月9日到年金公司辦理投保事宜。

年金公司客戶服務熱線：25125000

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