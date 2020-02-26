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東京奧運確曾取消 1940年歷史會否重演

環球社會熱點 12:38 2020/02/26

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新冠肺炎疫情令日本東京奧運成為懸念，而東京奧運過去的確取消過

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在日本未受控，加上亞非歐美多國都出現疫情，日本7月東京奧運命運成為懸念。國際奧委會委員甚至坦言，若情況變得危險，東京奧運取消機會比延期更大。事實上，東京奧運的確曾經取消，那次是1940年，第二次世界大戰期間。

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1940年東京奧運，原本是第12屆現代夏季奧林匹克運動會。

日本東京在1936年打敗西班牙巴塞隆拿、意大利羅馬、芬蘭赫爾辛基，爆冷獲得主辦權，是為首次有非西方國家主辦奧運。

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但1年之後，日本發動全面侵華戰爭，日本速戰速決美夢很快破滅。大阪1938年遠東運動會取消，而日本軍方以戰爭需要金屬為由，不合理地要求體育場館以木頭建造。

日本國內認為應該放棄舉辦奧運的聲音不斷增加，終在1938年7月宣佈棄辦1940年東京奧運。

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東京奧運夢，要到1964年才正式實現。日本當年仍是首個非西方主辦奧運主辦國。

現代奧運會取消並不只1940年東京一屆。第二次世界大戰到1945年才結束，1944英國倫敦奧運也辦不成。1916年德國柏林奧運即因為第一次世界大戰取消。

或者現時能給日本一點安慰的是，現代奧運會至今只有在戰爭時期才會取消。巴西里約熱內盧2016年奧運，在寨卡病毒疫情陰影下仍然成功舉行。

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