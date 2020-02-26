【新冠肺炎】特朗普不上心 美國恐步日韓後塵

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新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在多地持續爆發，美國的確診病例一直有上升趨勢。不過，美國總統特朗普（Donald Trump）似乎不太擔心新冠肺炎會在美國大規模爆發，形容疫情在美國已受到控制。然而，疫情在美國可能未如特朗普所指的樂觀。
美國疾控中心（CDC）周二警告，新冠肺炎在美國傳播「似乎無法避免」，更預計會在美國出現社區大爆發。美國疾控中心亦指，社區大爆發不是會否發生的問題，而只是時間問題，稱「這必然會發生」（This will exactly happen.）
然而，特朗普則在Twitter撰文形容，新冠肺炎疫情在美國非常受到控制，又指美國正與所有相關人士及相關國家聯繫，並讚揚美國疾控中心及世界衛生組織在此事非常努力、聰明。
不過，情況似乎未有特朗普想像般樂觀。雖然美國現時確診數字較南韓、日本等地低，但此不代表美國疫情不值得關注。
首先，因美國進行病毒檢測的人數較少，意味實際患新冠肺炎的人士，可能與現時確診數字有所落差。
《華盛頓郵報》報道指，美國至今只對426人進行病毒檢測，此數字未包括乘坐撤僑回美的專機的乘客，對比南韓至今已經對逾3.5萬高風險的人士進行檢測。
專家亦建議美國應該擴大檢測範圍，因美國目前只對出現呼吸道症狀、曾到訪過中國或者與至診患者有密切接觸的人士進行檢測。專家憂慮，因美國進行病毒檢測的人數較少，可能令病毒已在美國社區傳播。
其次，美國檢測的結果未必完全準確。現時美國僅得5個州份有新試劑盒，包括伊利諾州、加州、內華達州、內布拉斯加州、田納西州。在其他州份的疑似病例都需送到CDC總部檢測，需時約兩天才有結果。這個處理方法除了要花較多的時間，亦增加出錯的機會。
第三，美國政府現時尚未向日本、南韓封關，僅上調對南韓的旅遊警示至最高第三級，呼籲大眾「避免不必要旅遊」。美國亦未向由日本或南韓入境的人士加強檢疫措施。此恐大大增加病毒由日本及南韓傳入的機會。
曾指新型冠狀病毒會在4月消失的特朗普，雖然其後表示此言論是由國家主席習近平對他說的，但特朗普對疫情持樂觀的態度，加上尚未向日本、南韓封關，都反映特朗普未對疫情上心。
新冠肺炎的傳播速度快，而且美國疾控中心亦預計會在美國出現社區大爆發，特朗普再不正視疫情，美國可能步日本及南韓後塵。
撰文 : 凌絕頂
欄名 : 國金札記＋