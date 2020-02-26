【新冠肺炎】亞馬遜警告口罩賣家勿亂加價

▲ 美國電商亞馬遜（Amazon）近日去信平台上的口罩賣家，警告在冠狀病毒爆發期間，不要動輒加價。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球陷入口罩荒，買家即使網購，亦要硬食水漲船高的炒價。美國電商亞馬遜（Amazon）近日去信平台上的口罩賣家，警告在冠狀病毒爆發期間，不要動輒加價。

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面對口罩的需求激增，不少網上賣家推高售價應市。據《Wired Reports》報道，亞馬遜向部分賣家發電郵，要求他們遵守Marketplace的公平定價政策（Fair Pricing Policy），旨在防止損害客戶信任度，規定賣家不得將產品或服務的定價，設於明顯高過一般價格水平。

亞馬遜大部分的醫用口罩價格，於過去數星期已翻了兩至三倍。以最暢銷的一款Kidirt口罩為例，現時一盒100個便索價14.99美元（約116港元），運費則為4.99美元（約39港元）；按照亞馬遜價格追蹤工具Keepa數據顯示，口罩定價已在短期內飆升4倍，未能符合亞馬遜的公平定價原則。

雖然3M及霍尼韋爾（Honeywell）等口罩生產商沒有抬高售價，卻亦未有阻止第三方批發購買口罩後，於亞馬遜高價轉售。目前亞馬遜只針對部分賣家去信警告，暫未發出平台禁令。

責任編輯：姚慧儀