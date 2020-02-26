【新冠肺炎】香格里拉貴賓金環會延長會籍至2021年 商業 11:56 2020/02/26 分享： ▲ 香格里拉集團宣布，鑒於近期新型冠狀病毒肺炎的發展形勢，其貴賓金環會計劃將全球鑽石級與翡翠級會員的會籍，延續至2021年12月31日。 新冠肺炎（武漢肺炎）引發的「黑天鵝」現象，重創全球經濟，企業亦要「諗諗計」共度時艱。香格里拉集團宣布，鑒於近期新型冠狀病毒肺炎的發展形勢，其貴賓金環會計劃將全球鑽石級與翡翠級會員的會籍，延續至2021年12月31日。 【疫市營商】帝港酒店集團推外送服務 在家享酒店級美食 【新冠肺炎】酒店業促政府支援 豁免差餉地租兼有稅務優惠 此外，香格里拉集團早前亦推出特別退房措施，所有旅客於2020年2月29日之前入住香格里拉酒店集團中國及香港的酒店，或計劃由中國出發至全球集團旗下的酒店，可安排退款，並不收取任合手續費。 責任編輯：姚慧儀 相關文章 【疫市營商】口罩以外多重保護 南韓防疫帽多售罄 今日 【疫市營商】口罩以外多重保護 南韓防疫帽多售罄 【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤 2020/02/25 【口罩供應】藥房口罩現貨賣幾錢？門市價格追蹤 【香港出口】港1月出口跌逾2成 分析師料未來兩月跌幅擴大3至4成 2020/02/25 【香港出口】港1月出口跌逾2成 分析師料未來兩月跌幅擴大3至4成 【可重用口罩】鍾國斌:有信心周五前獲認證即推出 2020/02/25 【可重用口罩】鍾國斌:有信心周五前獲認證即推出 酒店 香格里拉 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎