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【新冠肺炎】香格里拉貴賓金環會延長會籍至2021年

商業 11:56 2020/02/26

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香格里拉集團宣布，鑒於近期新型冠狀病毒肺炎的發展形勢，其貴賓金環會計劃將全球鑽石級與翡翠級會員的會籍，延續至2021年12月31日。

新冠肺炎（武漢肺炎）引發的「黑天鵝」現象，重創全球經濟，企業亦要「諗諗計」共度時艱。香格里拉集團宣布，鑒於近期新型冠狀病毒肺炎的發展形勢，其貴賓金環會計劃將全球鑽石級與翡翠級會員的會籍，延續至2021年12月31日。

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此外，香格里拉集團早前亦推出特別退房措施，所有旅客於2020年2月29日之前入住香格里拉酒店集團中國及香港的酒店，或計劃由中國出發至全球集團旗下的酒店，可安排退款，並不收取任合手續費。

責任編輯：姚慧儀

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