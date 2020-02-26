內地樓市傳鬆綁浙商銀行降首期比例　內房股全綫升

▲ 內地媒體報道，浙商銀行將非限購城市居民購買首套住房的首付比例由原來的30%降至20%，再惹樓市鬆綁揣測。

疫情衝擊經濟，內地樓市「鬆綁」聲音漸起。據《證券時報》報道，浙商銀行（02016，滬：601916）近日調整個人貸款政策，非限購城市居民家庭購買首套住房的首付比例，從原來的30%降至20%，成為疫情以來第一家下調購房首付比例的商業銀行。

浙商銀行回應稱，始終嚴格執行監管部門關於限購和非限購城市差異化信貸政策，同時符合各分行當地房貸調控措施，與銀行同業執行要求基本相當。

此外，大型銀行工行 （01398） 旗下的紹興工行將首套房貸降低到兩成，二套房貸降低到三成。工行浙江省分行相關人士回應稱，目前的消息是還沒有調整，也即維持原有政策不變。

內房股午後維持升勢，截至午後2時，世茂房地產 （00813） 升近4.2%，中國奧園 （03883） 升4.9%，旭輝 （00884） 升2.8%，融創 （01918） 升3.8%，合景泰富 （01813） 升3.5%。

此外，報道亦指，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，房地產企業建設、銷售均面臨巨大壓力，上海、廈門、西安等地已相繼發布房地產行業紓困政策，包括下調拿地保證金比例、暫緩繳納土地出讓金、放寬房企的預售條件、暫緩貸款償付、減免房企相關稅費等。

中國恒大 （03333） 早前為應對銷售停擺，也推出網上75折賣樓，優惠力度前所未有。

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責任編輯：陳健婷