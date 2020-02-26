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散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」（第三版）

金融經濟 16:33 2020/02/26

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散戶撈底未手軟 滙豐阿里多個價位現「千人操」

港股連日波動，多隻重磅股調整，惟散戶對滙豐 （00005） 及阿里巴巴 （09988） 這兩隻愛股的熱情不減，反而勇於趁低吸納。兩隻股份連日均出現「千人操」護盤的場面。

今日大市再挫急，滙豐及阿里巴巴亦隨大市下跌，惟於多個價位都出現「千人操」。在散戶支持下，滙豐及阿里巴巴收市都較早段的跌幅稍為收窄。滙豐早段曾跌1.2%，低見55.35元，全日收報55.6元，跌0.8%，全日成交額49億元。阿里巴巴曾跌2.7%，低見201元；全日收報203元，跌1.7%，全日成交額59億元。

滙豐今日持續於多個價位出現「千人操」。臨近尾市，滙豐於55.6元至55.3元的價位，見散戶群起掛出買盤，每個買入價位都見超過500個買盤，其中於55.6元及55.5元價位見「二千人操」，而55.4元及55.3元價位亦出現「千人操」。在這些價位範圍內，合共掛出2,750萬股股份，涉資逾15億元。

 

 

另外，阿里巴巴今日曾低見201元，散戶亦踴躍低吸。於尾市，阿里於202元的買入價位見「二千人操」，掛出2,300個買盤，合共170萬股，涉資3.4億元。

 

 

責任編輯：錢家鋒

阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 滙豐控股（00005）
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