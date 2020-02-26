【虛擬銀行】英國虛銀Revolut擬進軍香港　最新估值達429億

▲ 英國金融科技創企、虛擬銀行Revolut計劃進軍香港，目前已完成新一輪融資，集資5億美元，其市值由17億美元增逾2倍至55億美元。（資料圖片）

香港虛擬銀行陸續開業，國際同業也擬進軍香港市場。英國金融科技創企、虛擬銀行Revolut已完成新一輪融資，集資5億美元（約39億港元），其市值由17億美元（約132.6億港元）增逾2倍至55億美元（約429億港元）。Revolut也重申，擬擴大亞太市場，包括在香港提供匯款、收支預算設定及P2P支付服務等銀行外業務。

Revolut完成融資後，即使現時為虧損狀態，仍與支付創企Klarna並列歐洲估值最高的金融科技創企之一。新一輪融資由美國矽谷風險投資公司TCV牽頭，計及此前融資金額，Revolut的總融資額達8.36億美元（約65.2億港元）。TCV為Facebook和Netflix等知名科網企業的早期投資者。

並列歐洲最高估值FinTech企業

Revolut表示，是次融資所得款項主要用於產品開發，以及增加整個歐洲的銀行業務，集團計劃開始為零售和商業銀行客戶提供貸款，將其儲蓄賬戶擴展到英國以外，並改善其客戶服務。

即使Revolut 有意來港提供服務，但金管局至今只發出8個虛擬銀行牌照，並未有新一輪發牌計劃，Revolut 早前宣布進軍至香港、韓國、台灣及越南等亞太市場時，也是與Visa合作，主力發行虛擬Visa卡，提供匯款、P2P支付等業務。

報道又引述Revolut首席執行官Nik Storonsky指，集團的重點是在歐洲開展銀行業務，增加使用Revolut作為日常帳戶的人數，並努力實現盈利，在籌集的5億美元中，將用於為日常用戶創建新功能。

首席執行官Storonsky：5年內增加至1億個客戶

Revolut成立於2015年，現時擁有超過1000萬客戶，去年客戶增長率超過150%。Storonsky表示，去年每日活躍客戶數量增長380%，集團的目標是在未來5年內，從現在的1000萬個客戶增加至1億個客戶，並將專注於增加日常賬戶，並擴展至歐洲以外的地方。

他又透露，現時集團又2,000名員工，到今年年底，或再增加1000名員工，其中約有200名新員工將在合規部門任職。

根據Revolut的報告，2018年收入為5,820萬英鎊，按年增長3.5倍，而全年虧損則增逾一倍至3,280萬英鎊。

責任編輯：趙偉津