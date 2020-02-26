【歐洲疫情】意大利疫區播毒 瑞士奧地利克羅地亞淪陷

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在意大利愈擴愈大，共有332例確診和11例死亡。疫情從倫巴第（Lombardy）和威尼託（Veneto）北部地區開始傳播至歐洲各國。瑞士衛生當局周二（25日）證實，在與意大利接壤的提契諾州南部，一名70歲男子，檢測到他對新冠肺炎呈陽性反應。

▲ 瑞士衛生當局周二（25日）證實，一名70歲男子，在與意大利接壤的提契諾州南部，檢測到他對新冠肺炎呈陽性反應。

瑞士衛生部在一份聲明中稱：「感染者大約在十天前在意大利，參加了在米蘭附近的一次活動。」有關官員在新聞發布會上稱，尚不清楚該男子在哪一事件中被感染。目前正在識別與該男子接觸的人，並將其隔離14天。

瑞士當局表示，預計將在幾個小時內，從提契諾州、伯爾尼和巴塞爾中部和北部各州進行70次新冠肺炎測試。他們稱，現階段沒有必要採取進一步措施，例如關閉學校。但是如果認為病毒傳播不受控制，則將考慮採取新措施。

【越南疫情】越南封村政策疑奏效 16確診者全數治癒

【伊朗疫情】「聖城播毒三周」議員指官方隱瞞死亡人數

歐洲國家克羅地亞、奧地利周二都宣布出現首例武漢肺炎病例。克羅地亞總理普倫科維奇（Andrej Plenkovic）宣布，已經確認該國境內第一宗新冠肺炎確診病例，這名年輕患者屬於輕微症狀。

克羅地亞衛生部長貝羅斯（Vili Beros）稱，首名新冠肺炎患者曾在2月19日至21日期間去過意大利米蘭。

同日，奧地利提洛爾（Tyrol）衛生部門發言人宣布，奧地利境內發現2例確診病例，是該國首次出現新冠肺炎患者。奧地利媒體稱，這2名患者是意大利人，他們居住在提洛爾，有可能是在意大利北部倫巴第地區感染了病毒。

【日本疫情】擬禁曾到南韓大邱旅客入境

【意大利疫情】意甲部分賽事閉門進行 包括祖雲達斯對國際米蘭

責任編輯：曾子龍