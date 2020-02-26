【國泰無薪假】國泰CEO透露75%同事參與無薪假計劃

▲ 國泰行政總裁鄧健榮本月初向員工要求放取3星期無薪假。

國泰航空 （00293） 本月宣佈推出「特別假期計劃（Special Unpaid Leave）」，建議全體員工在3月至6月期間放取3星期的無薪假。據悉，第一輪申請已結束，國泰行政總裁鄧健榮向員工發內部信，表示暫時已逾2.5萬名員工參與該無薪假計劃。以國泰全球員工約3.3萬計，約75%國泰員工參與無薪假計劃，暫未知國泰會否再建議更多員工參與。

據了解，國泰因應特別假期計劃推遲安排機組人員3月輪班編配，公司將於今日向員工交代安排。

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鄧健榮指，不單集團香港總部、前線員工及外站同事參與，不少子公司員工都參與無薪假，感謝同事與公司一起面對風浪。國泰上次推出同類無薪假安排為2009年，應對金融海嘯衝擊，鄧健榮稱，當時獲員工支持下，令集團經營帶來巨大改善。

鄧健榮重申，國泰面對的挑戰仍嚴峻，集團已調整客運運力。集團表示，因應新型冠狀病毒爆發令需求顯著下跌，會以保存營運資金作為保障業務關鍵。

國泰已宣布未來數月客運運力將減約3成，其中2、3月削減規模更達4成。

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記者：麥德銘