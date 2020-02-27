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【沽空機構】聯想被指疑似欺詐跌股價續挫 公告︰「明確否認指控」 （第三版）

金融經濟 21:05 2020/02/27

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沽空機Bucephalus指聯想上季業績出現令人憂慮的跡象，預告將進行狙擊，聯想跌5%。

沽空機構Bucephalus Research在社交平台Twitter發文，指聯想集團 （00992） 疑似欺詐（fraud），在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發之前，公司財年第三季度（去年9月至12月）的財務報告已經出現令人擔憂的跡象，並於26日放出詳細影片。

以下為Bucephalus Research的影片︰

 

聯想周四（27日）發公告指，注意到影片對公司第三季度業績的指控，明確否認影片內有關對公司財務報表的指控。聯想強調，其財務報表的編製全面遵守一切適用的會計規定。

聯想集團早前於周三（26日）回應本報查詢表示，帖文對公司財務報告作出誤導性陳述，該沽空機構此前並沒有與聯想聯繫，集團沒有閱讀過相關報告，但相信指控沒有根據（have no foundation）。聯想在香港上市，財務資料透明，且完全符合國際會計準則。

知名沽空機構渾水（MuddyWaters）隨後亦轉發了Bucephalus的推文。

 

 

聯想股價於周三挫5.7%後，周四再跌1.37%，報5.03元。

集團上季業績勝市場預期，收入按年持平，除稅前溢利按年增長11%至3.9億美元，純利也按年增長11%至2.58億美元。

（第二版更新聯想回應，第三版更新Bucephalus Research影片及聯想公告）

相關文章：

【聯想業績】聯想績佳上季多賺11%　料3月底前完全恢復生產

【武漢肺炎】聯想楊元慶：世界工廠猝然斷電　問題一定複雜且持續

責任編輯：陳健婷

香港股票 聯想集團（00992）

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