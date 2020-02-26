【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購522倍 稀美資源今起招股（附上市時間表）（第二版）

▲ 今日有3股正在招股，當中興業物聯最旺，孖展部分暫超購55倍，錄11億元孖展額；稀美資源則今起招股，一手入場費7298元。（資料圖片）

稀美資源今起招股 一手入場費7298元

中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 今起至下周一（2日）招股，計劃發行7500萬股，招股價介乎2.23元至2.89元，集資最多2.17億元，一手（2500股）入場費7298元，預期於3月12日上市，信達國際為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】稀美資源今招股 1手入場費7298元

興業物聯超購552倍 偉源、稀美資源未足額

新冠肺炎陰霾下，新股市場遇冷，但個別新股招股反應仍不俗。近年屢受投資者青睞的物管股更率先跑出，河南省物業管理服務供應商興業物聯 （新上市編號：09916） 次日招股孖展部分暫超購552倍，錄104億元孖展額。

興業物聯招股價介乎1.5元至2元，一手（2000股）入場費4040元，3月9日掛牌，中泰國際為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】興業物聯服務今招股 招股價1.5元至2元

同於昨起招股的新加坡土木工程公用事業工程承建商偉源控股 （新上市編號：01343） ，則暫錄1088萬元孖展，相當於公開發售部分1596萬的68%，尚未足額。

偉源控股招股價介乎0.48元至0.6元，一手（5,000股）入場費3,030元，3月12日上市，均富融資為獨家保薦人。

相關文章：【新股IPO】偉源控股今起招股 入場費3030元

稀美資源暫錄3665萬元孖展，超購0.7倍。

券商唱好物管板塊新股 成資金避難所

中民證券（香港）研究部董事黃偉豪指，物管概念炒作性強，逆市底下，物管股板塊屢現破頂，相信該板塊值得投資，而興業物聯主要從事非住宅類別的物管，與上市同業奧園健康 （03662） 較為類似，預料其上市後股價將有不俗升勢。

信誠證券聯席董事張智威亦表示，新冠肺炎陰霾下，市況較為波動，多個板塊均受影響及打擊，不過，物管股的影響較小，因而成為投資者的資金避難所，相信物管新股亦能受惠。

他又指，新加坡公司為「過江龍」，一直被看高一線，加上建築股非疫症影響重心，從短線投資的角度而言，偉源控股亦頗符合本港投資者的口味。

曠視上市申請失效 曠視：港上市續推進 正補充資料

被美國列入「實體清單」的內地人工智能公司曠視科技，去年8月以同股不同權架構申請在港上市，昨日上市申請失效，公司回應查詢時表示，上市進程仍在按部就班的推進過程中，並正在補充材料，而此次補充資料，並非重新提交申請，毋須再次通過聆訊。

早前有報道指，曠視年初已通過上市聆訊，計劃農曆新年後上市，集資5億至10億美元（約39億至78億港元），若一切順利，將成為本港第4家同股不同權公司，其後有消息表示，因新型肺炎疫情影響，曠視需延期招股。

相關文章：【新股IPO】曠視科技上市申請失效 曠視：正補充資料 上市正常推進

相關文章：【新股IPO】曠視IPO傳已獲批 料農曆年後啟動招股

諾誠健華醫藥下周重開投資者會議 集資最多23.4億元

外電引述知情人士透露，因肺炎疫情而推遲與投資者會面的未錄盈利內地生物科技公司諾誠健華醫藥，將於下周重新召開投資者會議，以評估香港IPO市場的需求，計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），摩根士丹利及高盛為聯席保薦人。

相關文章：【新股IPO】諾誠健華傳下周召開投資者會議 集資最多23.4億

「奈雪の茶」傳今年上市 上市時間、規模、地點或生變

彭博社引述消息人士指，內地網紅茶飲店「奈雪の茶」（Nayuki Tea）考慮最快今年在美國上市，可能融資最多4億美元（約31億港元）。

報道指，「奈雪の茶」正與顧問就潛在股票發行進行合作，交易最早今年進行。知情人士稱，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情令市場情緒情緒承壓，公司上市時間、上市規模和上市地點等均可能發生變化。

相關文章：【新股IPO】內地網紅茶飲店「奈雪の茶」傳今年上市 最多籌31億元

3股昨通過上市聆訊

陸續有企業通過港交所上市聆訊，昨日有3企通過，包括九尊數字互娛集團、蜆壳電業，以及燁星集團。

相關文章：【新股IPO】蜆壳電業通過上市聆訊 逾半營業額來自美洲

上市時間表

二月 三月 三 四 五 一 二 三 四 五 一 二 三 四 26 27 28 02 03 04 05 06 09 10 11 12 即將上市新股 興業物聯 （09916） 偉源控股 （01343） 稀美資源 （09936）

招股日期 公布結果日期 上市日期

（第二版更新孖展數）

更多新股消息，立即瀏覽【新股IPO】

記者：趙偉津