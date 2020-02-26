餐飲股造好 太興升近4%大家樂升逾2%（不斷更新）

▲ 黑期跌約440點 道指期貨升近120點（不斷更新）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球蔓延，美股下挫，道指再挫879點，兩天累瀉超過1900點或6.6%，亞太股市向下，至於港股今早低開413點，其後跌幅收窄至不足200點。

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【13：29】上證指數午後升幅略為擴大，安碩A50 （02823） 升0.3%；南方A50 （02822） 升0.4%。

【13：16】財政司司長陳茂波派錢促消費，除本地零售，餐飲股亦上升，太興 （06811） 升3.8%；大家樂 （00341） 升2.4%；翠華 （01314） 升1.3%；大快活 （00052） 升0.9%。

【13：07】本港地產股午後普遍倒升，恒地 （00012） 升0.7%；新地 （00016） 升0.2%；新世界 （00017） 升0.5%。長實 （01113） 升0.4%。政府打算推出定息按揭，10年期按揭息率2.75厘，15年按揭息率2.85厘，20年按揭息率2.95厘，上限1000萬元。

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【13：05】港股午後初段跌幅略為擴大，恒指跌約170點。

【13：01】港交所 （00388） 績後變動不大，跌0.4%。港交所2019年全年多賺1%至93.91億元，創歷史新高，第二次中期息按年跌3%至2.99元，全年派息就維持每股6.71元。

港交所中午收報260.6元，跌近0.5%。

【藍籌業績】港交所全年多賺1%創新高 符預期

【12：18】道指期貨最新升130點，報27247點。黑期跌約200點，報26677點。

【12：00】恒指中午收報26760點，跌132點或0.5%；國指中午收報10540點，跌39點或0.4%。主板成交679億元。手機設備股向下，其中瑞聲 （02018） 跌2.6%，為跌幅最大藍籌。神華 （01088） 破底低見13.5元後，半日倒升1.5%。

【11：48】港股中午收市前跌幅收窄至約140點。

【11：47】比亞迪 （01211） 股價逆市造好，升逾4%高見54.55元。

【11：30】內地股市個別發展，上證綜指中午收報3022點，升0.3%；深證成指中午收報11739點，跌近1%；創業板指中午收報2235點，跌2.3%。

【11：22】港股最新於26700水平，跌約190點。

【11：21】財政司司長陳茂波表示，政府將向18歲或以上市民派發現金1萬元，涉款約711億元。

【11：14】港股跌幅反覆收窄，大市跌約160點。

【11：02】財政司司長陳茂波發表財政預算案，港股維持約200點跌幅。陳茂波表示，決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1,200億元。

【10：47】水泥建材股造好，海螺 （00914） 升2.6%；潤泥 （01313） 升2.3%；中建材 （03323） 升4.4%。

【10：40】財政預算案公布前，港股跌約200點。消息指，財爺陳茂波公布財政預算案時，將會全民派錢1萬元。

【10：35】部分本地零售股造好，經營HKTVmall的港視 （01137） 升近5%；經營阿信屋的CEC （00759） 升3.1%。

傳預算案派1萬元 港視759急升半成

【10：28】聯想 （00992） 跌幅擴大至逾6%，低見5.06元，成交2.27億元。

【10：19】騰訊 （00700） 強勢，股價率先倒升，最新報402元，升0.1%，助大市跌幅收窄至約210點。

【10：13】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.5%，高見399.8元，試收復400大關。

【10：11】大市跌幅收窄至約270點，於26600點水平。

【10：07】安悅國際股權 （08591） 升1.7倍，高見0.03元；安悅國際 （08245） 亦升65%，高見0.19元。

【09：58】沽空機構Bucephalus Research於Twitter預告會狙擊聯想 （00992） ，聯想股價跌逾4%。

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【09：53】部分內房股上升，其中融創 （01918） 升2.1%；萬科 （02202） 升1.5%。碧桂園 （02007） 升0.8%；雅居樂 （03383） 升0.6%；恒大 （03333） 升0.3%。

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【09：50】醫療股逆市上升，平安好醫生 （01833） 升1.1%；阿里健康 （00241） 升0.8%。

【09：48】中生製藥 （01177） 逆市上升，股價升0.7%。中生製藥公布，其附屬正大天晴藥業集團自主研發的1類新藥異甘草酸鎂靜脈滴注方案，獲納入國家衛健委和國家中醫藥管理局辦公室聯合印發《新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型病例管理規範（第二版）》，對輕型患者及普通型患者管理規範做出指導。

【09：40】港交所 （00388） 今公布業績，股價績前隨大市向下，跌1.2%，失260元水平。

【09：35】港股早段跌幅略為收窄，恒指跌約320點。

【09：29】內地股市低開，其中上證跌1.15%，深證指跌1.51%，創業板跌1.69%。

【09：25】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 低開4%，開報128元；瑞聲 （02018） 亦低開3.3%。

【09：21】人民幣中間價上調106點子，報7.0126。

【09：20】恒指開報26479點，跌413點或1.5%；國指開報10382點，跌196點或1.9%。

騰訊 （00700） 跌1%；滙豐 （00005） 跌1.1%；中移動 （00941） 跌1.8%；港交所 （00388） 跌1.5%；友邦 （01299） 跌1.2%。

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【09：15】即月期指開報26307點，跌447點或近1.7%。

【09：13】道指期貨升幅收窄至47點，早段曾升最多166點。

【08：48】雲遊控股 （00484） 早前公布，旗下「雲客」小額貸款業務，10位有逾期貸款的借款人當中，有7人未能取得聯絡，受影響貸款4100萬元人民幣。雲遊控股最新公布，借款人仍然處於失聯狀態，已提出仲裁。

雲遊︰走數債仔仍失聯 已提出仲裁

【08：33】亞股早段向下，日經225指數跌217點或近1%，報22388點；首爾KOSPI指數跌2%，報2061點。

【08：25】黑期最新跌約440點，報26441點；道指期貨升119點，報27236點。

【08：17】ASM太平洋 （00522） 去年盈利6.2億元，按年減少71.9%，每股盈利1.52元，派末期息0.7元，按年減少50%。集團又預計，較大可能於2020年第一季度錄得虧損。

【業績公布】ASM太平洋去年少賺近72% 受累疫情首季或錄虧損

【08：00】中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 今日起招股，擬發行7500萬股，招股價介乎2.23元至2.89元，每手2500股，1手入場費7297元，預期於3月12日上市。

【新股IPO】稀美資源今招股 1手入場費7297元

【07：00】道指最多再挫逾900點，收市報27,081點，跌879點或3.2% ； 標指收報3128點，跌97點或3%；納指收報8965點，跌255點或2.8%。

港股ADR收報26338點，跌555點或2.1%；恒指夜期收報26350點，跌404點或1.5%。

道指兩日累跌逾1900點 港股ADR跌555點

責任編輯︰梁浩碩