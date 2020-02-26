  • 27°C
香港時間 : 2020226日 (三) 13:35
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

餐飲股造好 太興升近4%大家樂升逾2%（不斷更新）

金融經濟 13:30 2020/02/26

分享：

黑期跌約440點 道指期貨升近120點（不斷更新）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球蔓延，美股下挫，道指再挫879點，兩天累瀉超過1900點或6.6%，亞太股市向下，至於港股今早低開413點，其後跌幅收窄至不足200點。

【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？

【新股IPO】今日新股快訊 興業物聯孖展超購倍 稀美資源今起招股（附上市時間表）

【13：29】上證指數午後升幅略為擴大，安碩A50 （02823） 升0.3%；南方A50 （02822） 升0.4%。

【13：16】財政司司長陳茂波派錢促消費，除本地零售，餐飲股亦上升，太興 （06811） 升3.8%；大家樂 （00341） 升2.4%；翠華 （01314） 升1.3%；大快活 （00052） 升0.9%。

【13：07】本港地產股午後普遍倒升，恒地 （00012） 升0.7%；新地 （00016） 升0.2%；新世界 （00017） 升0.5%。長實 （01113） 升0.4%。政府打算推出定息按揭，10年期按揭息率2.75厘，15年按揭息率2.85厘，20年按揭息率2.95厘，上限1000萬元。

【財政預算案2020】政府推定息按揭　業主有着數？

【13：05】港股午後初段跌幅略為擴大，恒指跌約170點。

【13：01】港交所 （00388） 績後變動不大，跌0.4%。港交所2019年全年多賺1%至93.91億元，創歷史新高，第二次中期息按年跌3%至2.99元，全年派息就維持每股6.71元。

港交所中午收報260.6元，跌近0.5%。

【藍籌業績】港交所全年多賺1%創新高　符預期

【12：18】道指期貨最新升130點，報27247點。黑期跌約200點，報26677點。

【12：00】恒指中午收報26760點，跌132點或0.5%；國指中午收報10540點，跌39點或0.4%。主板成交679億元。手機設備股向下，其中瑞聲 （02018） 跌2.6%，為跌幅最大藍籌。神華 （01088） 破底低見13.5元後，半日倒升1.5%。

【11：48】港股中午收市前跌幅收窄至約140點。

【11：47】比亞迪 （01211） 股價逆市造好，升逾4%高見54.55元。

【11：30】內地股市個別發展，上證綜指中午收報3022點，升0.3%；深證成指中午收報11739點，跌近1%；創業板指中午收報2235點，跌2.3%。

【11：22】港股最新於26700水平，跌約190點。

【11：21】財政司司長陳茂波表示，政府將向18歲或以上市民派發現金1萬元，涉款約711億元。

【11：14】港股跌幅反覆收窄，大市跌約160點。

【11：02】財政司司長陳茂波發表財政預算案，港股維持約200點跌幅。陳茂波表示，決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1,200億元。

【10：47】水泥建材股造好，海螺 （00914） 升2.6%；潤泥 （01313） 升2.3%；中建材 （03323） 升4.4%。

【10：40】財政預算案公布前，港股跌約200點。消息指，財爺陳茂波公布財政預算案時，將會全民派錢1萬元。

【10：35】部分本地零售股造好，經營HKTVmall的港視 （01137） 升近5%；經營阿信屋的CEC （00759） 升3.1%。

傳預算案派1萬元 港視759急升半成

【10：28】聯想 （00992） 跌幅擴大至逾6%，低見5.06元，成交2.27億元。

【10：19】騰訊 （00700） 強勢，股價率先倒升，最新報402元，升0.1%，助大市跌幅收窄至約210點。

【10：13】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.5%，高見399.8元，試收復400大關。

【10：11】大市跌幅收窄至約270點，於26600點水平。

【10：07】安悅國際股權 （08591） 升1.7倍，高見0.03元；安悅國際 （08245） 亦升65%，高見0.19元。

【09：58】沽空機構Bucephalus Research於Twitter預告會狙擊聯想 （00992） ，聯想股價跌逾4%。

【沽空機構】聯想被指疑似欺詐沽空機構預告狙擊　股價跌5%

【09：53】部分內房股上升，其中融創 （01918） 升2.1%；萬科 （02202） 升1.5%。碧桂園 （02007） 升0.8%；雅居樂 （03383） 升0.6%；恒大 （03333） 升0.3%。

內地樓市傳鬆綁浙商銀行降首期比例 內房股全綫升

【09：50】醫療股逆市上升，平安好醫生 （01833） 升1.1%；阿里健康 （00241） 升0.8%。

【09：48】中生製藥 （01177） 逆市上升，股價升0.7%。中生製藥公布，其附屬正大天晴藥業集團自主研發的1類新藥異甘草酸鎂靜脈滴注方案，獲納入國家衛健委和國家中醫藥管理局辦公室聯合印發《新型冠狀病毒肺炎輕型、普通型病例管理規範（第二版）》，對輕型患者及普通型患者管理規範做出指導。

【09：40】港交所 （00388） 今公布業績，股價績前隨大市向下，跌1.2%，失260元水平。

【09：35】港股早段跌幅略為收窄，恒指跌約320點。

【09：29】內地股市低開，其中上證跌1.15%，深證指跌1.51%，創業板跌1.69%。

【09：25】手機孖寶下挫，舜宇 （02382） 低開4%，開報128元；瑞聲 （02018） 亦低開3.3%。

【09：21】人民幣中間價上調106點子，報7.0126。

【09：20】恒指開報26479點，跌413點或1.5%；國指開報10382點，跌196點或1.9%。

騰訊 （00700） 跌1%；滙豐 （00005） 跌1.1%；中移動 （00941） 跌1.8%；港交所 （00388） 跌1.5%；友邦 （01299） 跌1.2%。

新批遊戲版號下發 騰訊網易創夢榜上有名

【09：15】即月期指開報26307點，跌447點或近1.7%。

【09：13】道指期貨升幅收窄至47點，早段曾升最多166點。

【08：48】雲遊控股 （00484） 早前公布，旗下「雲客」小額貸款業務，10位有逾期貸款的借款人當中，有7人未能取得聯絡，受影響貸款4100萬元人民幣。雲遊控股最新公布，借款人仍然處於失聯狀態，已提出仲裁。

雲遊︰走數債仔仍失聯 已提出仲裁

【08：33】亞股早段向下，日經225指數跌217點或近1%，報22388點；首爾KOSPI指數跌2%，報2061點。

【08：25】黑期最新跌約440點，報26441點；道指期貨升119點，報27236點。

【08：17】ASM太平洋 （00522） 去年盈利6.2億元，按年減少71.9%，每股盈利1.52元，派末期息0.7元，按年減少50%。集團又預計，較大可能於2020年第一季度錄得虧損。

【業績公布】ASM太平洋去年少賺近72%　受累疫情首季或錄虧損

【08：00】中國鉭鈮冶金產品生產商稀美資源 （新上市編號︰09936） 今日起招股，擬發行7500萬股，招股價介乎2.23元至2.89元，每手2500股，1手入場費7297元，預期於3月12日上市。

【新股IPO】稀美資源今招股 1手入場費7297元

【07：00】道指最多再挫逾900點，收市報27,081點，跌879點或3.2% ； 標指收報3128點，跌97點或3%；納指收報8965點，跌255點或2.8%。

港股ADR收報26338點，跌555點或2.1%；恒指夜期收報26350點，跌404點或1.5%。

道指兩日累跌逾1900點 港股ADR跌555點

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 比亞迪股份（01211） 安悅國際控股（08245） 聯想集團（00992） 中國恒大（03333） 雅居樂集團（03383） 碧桂園（02007） 融創中國（01918） 萬科企業（02202） 阿里健康（00241）

下一篇文章

【新冠肺炎】繼淡馬錫後 新加坡凱德集團宣布凍薪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府落實派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......