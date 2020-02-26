【業績公布】ASM太平洋料3月上旬完全復產 暫未見客戶取消訂單（第二版）

▲ 【業績公布】ASM太平洋去年少賺近72% 受累疫情首季或錄虧損

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散下，內地生產仍未恢復正常。ASM太平洋（00522）行政總裁李偉光在電話會議表示，預期首季集團在中國的產能將減少三分一，主要因生產在二月幾乎停擺，但集團目前在內地的三個廠房已有7至8成員工返回崗位，預期3月第二周產能可恢復正常水平。

李偉光續指，集團在德國、新加坡、馬來西亞的廠房暫時未受疫情影響，但由於海外生產基地不少供應來自中國，目前生產亦承受壓力，需要中國工廠盡快恢復生產。

由於受疫情衝擊，ASM太平洋預期首季將錄得虧損，但預期新增訂單仍可錄得按年增長。李偉光解釋，主要因為1月份的新增訂單表現「非常強勁」，此外疫情爆發以來暫未有客戶取消訂單，客戶目前依然下單，但由於疫情在全球蔓延，經濟若受衝擊而令消費者購買終端設備意欲低迷，則不排除公司客戶未來可能會減少投資。

ASM太平洋去年少賺72%

集團去年業績方面，盈利錄得6.2億元，按年減少71.9%，每股盈利1.52元，派末期息0.7元，按年減少50%。

期內，集團收入20.3億美元，按年減少18.8%。後工序設備業務收入為8.9億美元，減少24.4%；物料業務收入為2.4億美元，減少17.8%；SMT解決方案業務收入為9.0億美元，減少12.6%。

單計第4季，盈利2.2億元，按年增加4.5%，撇除重組成本及相關稅務影響，則增44.4%。

在疫情仍不斷轉變的情況下，集團難以對收入作出準確預測。集團預期於2020年第一季度的收入將介乎3.7至4.5億美元，及較大可能於2020年第一季度錄得虧損。

ASM太平洋今日曾跌7.6%，全日跌幅收窄至3.2%，成交6億元。

（第二版新增管理層展望）

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責任編輯︰梁浩碩、陳健婷