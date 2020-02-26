▲ 【業績公布】ASM太平洋去年少賺近72% 受累疫情首季或錄虧損

ASM太平洋 （00522） 公布業績，ASM太平洋去年盈利6.2億元，按年減少71.9%，每股盈利1.52元，派末期息0.7元，按年減少50%。

ASM太平洋早段跌逾4%，低見92元。

期內，集團收入20.3億美元，按年減少18.8%。後工序設備業務收入為8.9億美元，減少24.4%；物料業務收入為2.4億美元，減少17.8%；SMT解決方案業務收入為9.0億美元，減少12.6%。

單計第4季，盈利2.2億元，按年增加4.5%，撇除重組成本及相關稅務影響，則增44.4%。

ASM太平洋指，新冠肺炎（武漢肺炎）疫症爆發在過去數周對中國的經濟造成沉重打擊，集團的製造及銷售活動和供應鏈亦因而受到干擾。集團於中國的製造活動被逼停擺，雖已開始催谷製造活動，但預期第一季度在中國的產能或會減少約三分之一。全年計，則預期該影響會少於10%。

在疫情仍不斷轉變的情況下，集團難以對收入作出準確預測。集團預期於2020年第一季度的收入將介乎3.7至4.5億美元，及較大可能於2020年第一季度錄得虧損。

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責任編輯︰梁浩碩