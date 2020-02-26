  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:12
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

道指兩日累跌逾1900點 港股ADR跌555點

金融經濟 07:30 2020/02/26

分享：

道指兩日累跌逾1900點 港股ADR跌555點

道指瀉879點 兩日累跌逾1900點
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球蔓延，道指最多再挫逾900點，兩天累瀉超過1900點或6.6%，收市報27,081點，跌879點或3.2% ； 標指收報3128點，跌97點或3%；納指收報8965點，跌255點或2.8%。

港股ADR跌555點
港股ADR收報26338點，跌555點或2.1%；恒指夜期收報26350點，跌404點或1.5%。

油價續跌 紐油跌2.4%
市場憂慮新冠肺炎打擊原油需求，加上國際能源署表示受疫情影響，或會進一步調低全球石油需求增長，油價下跌，紐約期油收報49.9美元，跌1.53美元或3%；布蘭特期油收報54.95美元，跌1.35美元或2.4%。

美滙指數跌近0.4%
市場預期聯儲局今年或再減息，美元下跌，美滙指數報99，跌近0.4%。歐元兌美元報1.0877；美元兌日圓報110.25。

美國10年期債息報1.355厘。

金價回吐跌1.6%
金價終8連升，金價升至7年高後見獲利回吐，紐約期金收報1650美元，跌26.6美元或1.6%。現貨金於1641美元水平。

責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指瀉1031點港股ADR跌335點 油價跌近4%
2020/02/25
道指瀉1031點港股ADR跌335點 油價跌近4%
金股滙行情 - 道指上周五跌227點 港股ADR升約23點
2020/02/24
道指上周五跌227點 港股ADR升約23點
金股滙行情 - 道指跌128點港股ADR跌204點 金價升至7年高
2020/02/21
道指跌128點港股ADR跌204點 金價升至7年高
金股滙行情 - 道指升115點港股ADR跌36點 美滙指數創近3年高
2020/02/20
道指升115點港股ADR跌36點 美滙指數創近3年高
金股滙行情 - 道指跌165點 港股ADR跌151點
2020/02/19
道指跌165點 港股ADR跌151點
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美滙指數 標準普爾500指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)