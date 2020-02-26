▲ 道指兩日累跌逾1900點 港股ADR跌555點

道指瀉879點 兩日累跌逾1900點

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情全球蔓延，道指最多再挫逾900點，兩天累瀉超過1900點或6.6%，收市報27,081點，跌879點或3.2% ； 標指收報3128點，跌97點或3%；納指收報8965點，跌255點或2.8%。

港股ADR跌555點

港股ADR收報26338點，跌555點或2.1%；恒指夜期收報26350點，跌404點或1.5%。

油價續跌 紐油跌2.4%

市場憂慮新冠肺炎打擊原油需求，加上國際能源署表示受疫情影響，或會進一步調低全球石油需求增長，油價下跌，紐約期油收報49.9美元，跌1.53美元或3%；布蘭特期油收報54.95美元，跌1.35美元或2.4%。

美滙指數跌近0.4%

市場預期聯儲局今年或再減息，美元下跌，美滙指數報99，跌近0.4%。歐元兌美元報1.0877；美元兌日圓報110.25。

美國10年期債息報1.355厘。

金價回吐跌1.6%

金價終8連升，金價升至7年高後見獲利回吐，紐約期金收報1650美元，跌26.6美元或1.6%。現貨金於1641美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

