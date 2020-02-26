  • 26°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:12
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股收市】憂疫情擴散連插2日 道指再瀉879點

環球經濟金融 05:15 2020/02/26

分享：

新冠肺炎疫情全球蔓延，華爾街避險情緒急劇升溫，風險資產備受壓力，美股連插2日，道指最多再挫逾900點，兩天累瀉超過1900點或6.6%，納指則失守9000關。關。
道指經昨日瀉逾千點後，周二先彈後挫，反彈勢頭曇花一現，收市報27,081點，跌879點或3.2% ; 標指收報3128點，跌97點或3%；納指收報8965點，跌255點或2.8%。
萬事達卡警告，疫情將打擊跨境消費甚至電子商貿，料導致季度收入減少2至3個百分點，萬事達卡股價急挫6.8%，收報302.89美元。
避險資金追捧美債 ，美國債息再次下跌，10年期債息創歷史新低，低見1.309厘。
美國疾病控制與預防中心（CDC）官員周二表示，在伊朗、意大利和韓國報告確診病例迅速增加之後，美國人須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。
白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則表示，疫情是一場人道災難，但不可能演變成為經濟災難。他稱，目前未有聽到任何關於聯儲局減息的消息，在全球經濟衰退的情況下，預計美國仍可以避免經濟下滑，而美國可以在時機成熟時處理供應鏈問題。
聯儲局第二號人物，副主席克拉里達(Richard Clarida)週二表示，官員們正在監測疫情的影響，而儲局對當前政策感到滿意，暗示仍不考慮減息。
不過，華爾街憂慮疫情進一步蔓延全球，勢打擊環球經濟，調查顯示，分析員預測標指成分企業首季純利，由4周前估計按年增長2.6%，轉為收縮0.1%。

經濟專家提醒投資者，不要輕易在疫情引發的跌市中「撈底」，與以往不同，今次衝擊性事件對企業盈利和經濟增長的打擊，一般較周期性因素持久，復原需時。

 

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -879點 27081點
美國標指 -97點 3128點
美國納指 -255點 8966點
歐洲Stoxx 600指數 -1.8% 404.6點
     
美匯指數 -0.4% 98.96
歐元 +2.8% 1.0886美元
日圓 +0.5% 110.12兌1美元
     
美國2年債息 -4點子 1.225厘
美國10年債息 -3點子 1.344厘
     
紐約期油 -3.1% 49.83美元
倫敦布蘭特期油 -2.7% 54.77美元
現貨金 -1.6% 1634.1美元
     
＊截至本港2時11分    

責任編輯：柯志宏

減息 庫德洛 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 撈底 國債 白宮 美國聯儲局 新冠肺炎

上一篇文章

【日本疫情】擬禁曾到南韓大邱旅客入境

下一篇文章

【美股尾市】美恐社區爆疫情 道指暴瀉逾900點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【意大利疫情】6死逾200確診 零號病人超級傳播者
【意大利疫情】6死逾200確診 零號病人超級傳播者
【美股尾市】美恐社區爆疫情 道指暴瀉逾900點
【美股尾市】美恐社區爆疫情 道指暴瀉逾900點
【南韓疫情分佈圖】確診突破1000 全國所有地區失守
【南韓疫情分佈圖】確診突破1000 全國所有地區失守
【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市
【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市
【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
【南韓疫情】香港也封關 17國家及地區向南韓實施出入境管制
【日本疫情分佈圖】四國終告失守 北海道超越東京35人確診
【日本疫情分佈圖】四國終告失守 北海道超越東京35人確診