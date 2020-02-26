【美股收市】憂疫情擴散連插2日 道指再瀉879點

新冠肺炎疫情全球蔓延，華爾街避險情緒急劇升溫，風險資產備受壓力，美股連插2日，道指最多再挫逾900點，兩天累瀉超過1900點或6.6%，納指則失守9000關。關。

道指經昨日瀉逾千點後，周二先彈後挫，反彈勢頭曇花一現，收市報27,081點，跌879點或3.2% ; 標指收報3128點，跌97點或3%；納指收報8965點，跌255點或2.8%。

萬事達卡警告，疫情將打擊跨境消費甚至電子商貿，料導致季度收入減少2至3個百分點，萬事達卡股價急挫6.8%，收報302.89美元。

避險資金追捧美債 ，美國債息再次下跌，10年期債息創歷史新低，低見1.309厘。

美國疾病控制與預防中心（CDC）官員周二表示，在伊朗、意大利和韓國報告確診病例迅速增加之後，美國人須為疫情可能在當地社區爆發做好準備。

白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則表示，疫情是一場人道災難，但不可能演變成為經濟災難。他稱，目前未有聽到任何關於聯儲局減息的消息，在全球經濟衰退的情況下，預計美國仍可以避免經濟下滑，而美國可以在時機成熟時處理供應鏈問題。

聯儲局第二號人物，副主席克拉里達(Richard Clarida)週二表示，官員們正在監測疫情的影響，而儲局對當前政策感到滿意，暗示仍不考慮減息。

不過，華爾街憂慮疫情進一步蔓延全球，勢打擊環球經濟，調查顯示，分析員預測標指成分企業首季純利，由4周前估計按年增長2.6%，轉為收縮0.1%。

經濟專家提醒投資者，不要輕易在疫情引發的跌市中「撈底」，與以往不同，今次衝擊性事件對企業盈利和經濟增長的打擊，一般較周期性因素持久，復原需時。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -879點 27081點 美國標指 -97點 3128點 美國納指 -255點 8966點 歐洲Stoxx 600指數 -1.8% 404.6點 美匯指數 -0.4% 98.96 歐元 +2.8% 1.0886美元 日圓 +0.5% 110.12兌1美元 美國2年債息 -4點子 1.225厘 美國10年債息 -3點子 1.344厘 紐約期油 -3.1% 49.83美元 倫敦布蘭特期油 -2.7% 54.77美元 現貨金 -1.6% 1634.1美元 ＊截至本港2時11分

責任編輯：柯志宏